"החזקת נשק, שימוש באש וקשירת קשר לפשע"

הפרקליטות החליטה להגיש היום (רביעי) כתב אישום נגד כל 24 מאוהדי הפועל תל אביב הנאשמים שנעצרו בפרשת “אדום בוהק”, זאת בעקבות אירועי הדרבי התל אביבי שלא שוחק אז בחודש אוקטובר האחרון, ולא רק. לבית המשפט השלום הוגשו 24 כתבי אישום עם האשמות קשות, על ידי עורך דין ישי אברהם, סגן הפרקליטות במחוז תל אביב.

בכתב האישום נכתבו דברים חמורים, למשל בין היתר: “במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הצטייד כל אחד מהנאשמים, 2-24 ברימון יד מס' 5 אמריקאי הפולט עשן במשך 50 עד 150 שניות, תוך יצירת להבה וחום. את הרימונים הכניסו הנאשמים לאצטדיון בין בעצמם ובין באמצעות אחרים, ויש בכוח הרימונים להזיק לאדם בעת פעולתם.

כתוצאה מהתפוצצות הרימונים, נגרמו פגיעות למספר אנשים שהיו באצטדיון ובהם: יליד 2010 שנחבל בראשו בכך שנחתך חתך פתוח עמוק במרכז הראש, וילידת 2013 בכך שנשפה עשן רב והתקשתה בנשימה”.

רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)

“בנוסף, תוך שניסה לחמוק מרימון שהושלך לעברו, נפגע שוטר בידו הימנית מרימון אחר שהושלך לעברו. כתוצאה מהפגיעה נגרמה לו חבלה בידו שהצריכה חבישה וקיבוע היד. בנוסף, נפגע שוטר אחר, בכך שרימון שנפל סמוך אליו גרם לנתז לפגוע בעינו וגרם לו לצריבה ואדמומיות בעין”, נכתב בכתב האישום.

כמו כן, הוסבר על האשמות הנאשמים, עליהם גם נכתב שאיתם ”ישנה היכרות מוקדמת, על רקע היותם אוהדי קבוצת הפועל תל אביב, והם מזוהים עם ארגון קבוצת האוהדים הנקרא ‘אולטראס’”: “החזקת נשק בצוותא, שימוש פחזני באש בצוותא, קשירת קשר לפשע, הכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט בצוותא”.

המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)

תחת הכותרת “העובדות”, צוין בכתבי האישום: “במועד שאינו ידוע למאשימה, סמוך לפני המשחק, קשרו הנאשמים קשר בינם לבין עצמם ועם אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, לשבש את מהלך המשחק בכך שבין היתר ישליכו סימולטנית רימוני עשן באצטדיון בסמוך לתחילת המשחק.

בשעה 21:33 שלח נאשם 1 תוך שעשה שימוש בכינוי "בראבוס מנהלות", ל-99 אנשים, ובהם הנאשמים, למעט הנאשמים ,6 ,11 22 ו-24, את ההודעה הבאה ‘דרבי, דרבי, דרבי. מחר מתחילים את היום ביחד מוקדם ומסיימים ביחד מאוחר. לא משנה מה יהיה. עד המוות. כל מי שמחזיק מעצמו חלק מהדבר הזה – הנוכחות ביום הזה במלואו היא הבסיס של הבסיס. מי שלא בא, אין לו מה לחפש בענף הזה יותר’”.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

על היום שאחרי הדרבי נכתב: “למחרת היום, בתאריך 20.10.25 בשעה 21:01 תוך שהוא משתמש בשם "בראבוס מנהלות", שלח נאשם 1 הודעה נוספת בה כתב ‘הקרקס הנודד של האולטראס הפועל חוזר. הסבר קצר למי שלא מכיר – אחרי שהגאונים ממשטרת ישראל עוצרים ומרחיקים אנשים שלנו חפים מפשע ואוהדי כדורגל שרופים כל יומיים, הם גם שולחים להם קנסות באלפי שקלים על כל משחק שהם טוענים שלא באנו לחתום. הם חושבים שעל ידי העמסה וקנסות והרתעה מישהו יחשבן להם.

מי שלא הבין – זו הלכת להיות מלחמה ארוכה ואנחנו רק בתחילתה אף לא צעד לאחור. נפגשים ביום רביעי הקרוב בשעה 09:30 בבית משפט השלום בתל אביב. יש כתבי אישום לעשרים אנשים שלנו שלא באו לחתום לטענתם. חשוב ויעזור מאוד שכל מי שיכול יבוא כדי שנהיה שם כמות ונמאיס עליהם את האירוע. למי שהיה בפעמים הקודמות יודע שזה גם כיף לא נורמלי. להשמיד, לנתץ, להכריח, למחוק, לרסק, לנפץ, לשרוף, להתאכזר, להרחיב, למחוץ, להשמיד ולהעניש!’”.

כמו כן, כתבי האישום על אירועי הדרבי קושרו לאירוע בתאריך 8.3.25 במשחק הכדורסל בין הפועל תל אביב להפועל חולון, שנערך בהיכל מנורה: “באותו היום, לפני השעה 17:20, קשרו הנאשמים ואחרים קשר לנקוט באלימות כלפי אחרים, וזאת באמצעות שימוש באלות ובמוטות”.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

עוד על אותו נגד חולון אירוע נרשם: “במסגרת הקשר ולשם קידומו הגיעו הנאשמים והאחרים בשעה 17:20 לערך, באוטובוס לפארק פרס בחולון, כשברשותם באוטובוס, בין היתר, 30 מוטות ברזל, אגרופן, גז מדמיע, שני מיכלי גז פלפל, 7 שרשראות ברזל, חכה, 20 אלות מתקפלות ונפתחות, 4 אלות מעץ, ו-7 אבוקות”.

בכתב האישום סיכמו לגבי משחק הכדורסל: “במסגרת הקשר ולשם קידומו ירדו הנאשמים והאחרים מהאוטובוס סמוך לפארק פרס, כשהם מכסים את פניהם במסכות וקפוצ'ונים, וחלקם אוחזים בידם מוטות ואלות. באופן זה הלכו הנאשמים והאחרים לכיוון פארק פרס”.