דקה 81: פ.ס.ז' - פלמנגו 1:1

לאחר שביולי האחרון הסתיימה לה אליפות העולם למועדונים שכללה 32 קבוצות מכל רחבי העולם, בשעה זו מתקיים גמר הגביע הבין יבשתי אשר מפגיש בין אלופת אירופה (וסגנית אלופת העולם) פאריס סן ז’רמן לבין זוכת הליברטדורס פלמנגו בקטאר.

החבורה של לואיס אנריקה מגיעה להתמודדות לאחר שניצחה 2:3 את מץ וכרגע היא במקום השני בליגה הצרפתית. במסגרת האירופית, אלופת אירופה המכהנת נמצאת במקום השלישי בטבלת ליגת האלופות, כשאת משחקה האחרון סיימה ב-0:0 מול אתלטיק בילבאו.

מנגד, פליפה לואיס וחניכיו, שזכו בליגת האלופות של דרום אמריקה, באים למשחק לאחר שבעה משחקים רצופים ללא הפסד, כשאת השניים האחרונים הם סיימו עם ניצחונות חשובים על קרוז אזול ופירמידס בשלבים שקדמו לגמר המפעל שמתקיים היום.

מחצית ראשונה

דקה 5: ז’ואאו נבש בזבז הזדמנות גדולה, לאחר כדור רוחב מכדור נייח ושחרר בעיטה חזקה מטווח קרוב, אבל זה הלך שמאלה והחוצה.

דקה 9: איזה טעות של הגנת פלמנגו, השוער ניסה להציל את הכדור מקרן ולהרחיק, אבל הוא לא הצליח להגיע מספיק רחוק והכדור הגיע לפביאן רואיז שבעט בנגיעה לרשת. למזלם של הברזילאים השער נפסל כי הכדור עבר את הקו.

דקה 17: התקפה ראשונה של זוכת הליברטדורס. ג’ורוג’יאן דה ארסקאטה פרץ באגף שמאל והעביר רוחב, חורחה קראסקאל בעט והכדור נבלם הריבאונד חזר אליו שהפעם רק השוער עצר אותו.

דקה 33: לי קנג-ין נפצע ולמרות שניסה להמשיך לשחק הוא לא הצליח והוחלף.

דקה 38: שער! פאריס עלתה ל-0:1: הכדור הגיע למאיולו המחליף באגף ימין והעביר כדור רוחב גדול לקביצ’ה קבארצחליה, החלוץ הגיאורגי לא התבלבל מול שער ריק וכבש.

דקה 41: מצב מסוכן נוסף לפלמנגו, קרן מצד שמאל הגיעה לאריק פולגאר בפינה הימנית, אבל הוא נגח מחוץ למסגרת.

מחצית שנייה

דקה 51: ז’ואאו נבש קיבל את הכדור בקצה הרחבה, השתחרר ובעט חזק ולמרכז. רוסי קלט את הכדור.

דקה 61: שער! פלמנגו השוותה ל-1:1: מרקיניוס הכשיל שחקן יריב בתוך הרחבה, במהלך חסר אחריות של הבלם הברזילאי. ז’ורז’יניו ניגש לנקודת הפנדל וכבש.

הרכב פאריס סן ז’רמן: מטביי ספונוב, וורן זאיר אמרי, מרקיניוס, וויליאם פאצ’ו, נונו מנדס, ז’ואאו נבש, ויטיניה, פביאן רואיז, לי קנג ין (מאיולו 34’), דזירה דואה וקביצ’ה קווארצחליה

הרכב פלמנגו: אגוסטין רוסי, גיז’רמו וארלה, אורטיז, לאו פריירה, אלכס סנדרו, ז’ורז’יניו, אריק פולגאר, גונסאלו פלאטה, חורחה קאראסקאל, גיורגיאן דה אראסקאטה וברונו הנריקה.