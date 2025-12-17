יום רביעי, 17.12.2025 שעה 12:47
"היה חשוב לייצג את המדינה בכבוד בשנה כזו"

פרויקט ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של 2025. צוברי שהוביל את שטיינברג ופלג למדליות, נבחר למאמן השנה: "ש-2026 תהיה אפילו יותר מוצלחת"

|
שחר צוברי עם דניאלה פלג (sailing energy)
שחר צוברי עם דניאלה פלג (sailing energy)

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. והפעם, בחרנו גם את המאמן שחר צוברי לווינר של השנה.

שחר צוברי, פעם גולש רוח וכיום מאמן גלישת הרוח לנשים, בנה נבחרת עוצמתית שיוצאת מכל תחרות עם מדליות. וכך היה גם השנה. על אף שזו הייתה שנה פוסט אולימפית, צוברי הוביל את תמר שטיינברג לזכייה בתואר סגנית אלופת העולם ואת דניאלה פלג לזכייה באליפות אירופה. הוא זה שהוביל את שתי גולשות הרוח הצעירות, שנבחרות אף הן לווינריות של השנה, למדליית הכסף והזהב בשתי התחרויות הגדולות והחשובות.

שחר צוברי סיכם את השנה: "זה כבוד גדול ועונג להיות מאמן השנה. גם כספורטאי וגם כמאמן, היה לי חשוב לייצג את המדינה בכבוד בכל מקום בעולם, במיוחד בשנה כל כך מורכבת כמו שעברנו. להצליח להגיע לכל התחרויות במהלך השנה זה לא היה משהו מובן מאליו, ומגיע תודה רבה לכל מי שעזר לנו בדרך, כולל כוחות הביטחון והחיילים שהיו על המשמר ונלחמו עבורנו ועבור זה שנמשיך לחיות בביטחון".

שחר צוברי ותמר שטיינברג (שחר גרוס)שחר צוברי ותמר שטיינברג (שחר גרוס)

המאמן הוסיף: "אחרי שנה אולימפית מאוד מוצלחת, אני מרגיש שלספורטאיות הייתה הרבה השראה מהמדליה האולימפית של שרון קנטור ושזה נתן להן עוד רעב ותחושת מסוגלות. השנה היו לנו עוד סגנית אלופת עולם חדשה ואלופת אירופה שזכתה בפעם השנייה ברציפות, כך שזו הייתה שנה מאוד מוצלחת. אני מקווה שהשנה הבאה תהיה אפילו יותר מוצלחת. תודה על הבחירה ומקווה שנמשיך לייצג בכבוד".

