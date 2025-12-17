"תומכים בכל מחאה לא אלימה ובהליך בבג"ץ"

דווקא אחרי 0:4 נהדר על הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב שוב נעצרה במשחק האחרון עם 2:2 נגד עירוני קריית שמונה בתיקו בו הוועדה המקצועית של איגוד השופטים קבעה שהאדומים קופחו פעמיים. לקראת המחזור ה-15 בליגת העל בו הקבוצה תארח את מכבי בני ריינה ובצל מחאת האוהדים נגד המשטרה, המאמן אליניב ברדה דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

פתח ראשון את המסע”ת סמנכ”ל המועדון ארז נעמן: “אני רוצה להתייחס למחאת האוהדים שלנו. המועדון לא רואה במשטרה אויב, לא מחפשים מלחמות ומגנים אלימות מכל סוג. באותה נשימה, חשוב להבהיר, אוהדי הפועל ת”א הם הפועל ת”א ושום דבר לא ישנה זאת. אנחנו עומדים ותמיד נעמוד מאחורי הקהל, בעד כל מחאה שאינה אלימה וחופש ביטוי מלא גם אם יפנה נגד ההנהלה והמועדון”.

“מנכ”ל המועדון נפגש עם ראשי המשטרה והמנהלת כדי לאפשר לאוהדים למחות, אנחנו מודעים ותומכים גם בהליך המשפטי שמתנהל בבג”ץ ומצפים בשבת לראות את בלומפילד צבוע באדום”, סיכם נעמן. בהמשך הופנו השאלות לאליניב ברדה.

ברדה: "הייתי שמח שההכרעות יהיו על הדשא"

יצאתם נסערים מהמשחק מול ק”ש ואחר כך יצאה הודעה שקופחתם. נרגעו הרוחות? צריך לעשות פעולות המשך לדעתך?

”תפקידי להכין את הקבוצה ותמיד הייתי שמח שההכרעות יהיו על הדשא. במשחק הזה באמת קרו דברים יוצאים מן הכלל שלא היו לטובתנו, אך זו היסטוריה ונצטרך להחזיר את הנקודות בשבת נגד יריבה שאולי קצת מזלזלים בה, אבל אנחנו לא. היא יריבה טוב מאוד וגם מולה איבדנו שתי נקודות”.

דיברו הרבה על הטענות והלהט אחרי ק”ש ובסוף ראינו את הודעת איגוד השופטים, זה סיפק או ניחם אותך?

”זה לא יכול לנחם אותי כי איבדתי שתי נקודות חשובות להמשך, אך אני לא יכול להישאר בזה. בסוף כמה שזה היה לא לרוחנו, אי אפשר להיתקע שם וצריך להסתכל על המשחק הבא”.

מאזן הבית מול מאזן החוץ מראה שבא לכם טוב לחזור לבלומפילד, השאלה אם לחזור הביתה עם הרעשים מסביב זה דבר שבהכרח יעשה לכם טוב?

”כדורגל ושחקני כדורגל וכל מי שמתעסק בענף צריך להתמודד עם רעשי רקע, צריך לדעת לשים את הדברים בצד. לחזור הביתה זה תמיד טוב בכל סיטואציה, בבלומפילד עם הקהל שלנו, שאני בטוח שיעודד ויעזור לנו להשאיר פה את הנקודות”.

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

יש סיכוי שלא תעלו לשחק אם הקהל לא ייכנס?

”הלאה”.

סתיו טוריאל פצוע, ראינו שהוא המשיך לשחק עם הנקע. זה החמיר לו את הפציעה? מה מצבו?

”הוא נפצע תוך כדי המשחק והיה חם, הספיק גם לכבוש שער חשוב, אבל אז לא יכול היה להמשיך. הפציעה היא בקרסול ואני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר. יש לנו שחקנים מאוד טובים וכל מי שיחליפו יעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר”.

הפועל ת”א מגיעה לריינה עם סגל חסר, אולי הכי חסר שהיה העונה. האם יהיו חיזוקים מפתיעים?

”נעלה עם הסגל הכי חזק שלנו ובשביל זה ייצרנו תחרות מאוד גדולה בין השחקנים”.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

יש עוד 3 שחקנים עם ארבעה צהובים שבסכנת הרחקה, זה יושב בראש מבחינת ניהול המשחק?

”מבחינתי יש לנו משחק אחד שעומד לנגד עיניי וזה ריינה”.

נשמח לשמוע את התייחסותך למכירה של רן בנימין.

”אני מאחל לו בהצלחה ביעד החדש, לצאת ל-MLS מהפועל ת”א זה כבוד גדול גם למועדון. קיבלתי את רן בלאומית והייתה איתו המון עבודה, שמח שהצלחנו לעזור לו ושהוא הצליח לעזור לעצמו. הלוואי שזו לא תהיה התחנה האחרונה שלו בחו”ל”.

המכירה משנה את הפרספקטיבה שלך לגבי חלון ההעברות של ינואר?

”עד ינואר יש לנו עוד זמן, אני לא מרגיש שהסגל קצר ואני מרוצה ממנו”.

כמה עדיין יושב בראש איבוד הנקודות בריינה?

”לי אישית יושב בראש כל איבוד נקודות, זה מחיר גם של קבוצה אולי הכי צעירה בליגה ויש לזה מחיר ביציבות. לא נבכה על זה, להפך, אך כל נקודה שאיבדנו לי אישית חסרה ואני בטוח שגם השחקנים מרגישים את זה. בסופו של דבר אנחנו מפה רוצים להתרומם ולהסתכל קדימה”.

רן בנימין (רדאד ג'בארה)

רוי קורין: “הקהל מאוד חשוב לנו, מתוסכל מזה שאני המחליף של טוריאל? לא מתייחס לדברים שלא תלויים בי”

גם רוי קורין התראיין. אתה בטח שומע את כל הדיבורים מסביב. איך השחקנים מדברים בניכם על האירועים עם האוהדים?

”הקהל מאוד חשוב לנו בבלומפילד, ארז התייחס לזה, אנחנו לצידם ותומכים בהם”.

רוי קורין (רדאד ג'בארה)

ברמה המקצועית, גם אתה בטח זוכר את התיקו מול ריינה. איך אתם מגיעים למשחק אחרי האכזבה מול ק”ש?

”זה משחק מאוד חשוב, צריך להשתמש באותה אכזבה לאולי עוד מוטיבציה אחרי שבסיבוב הקודם שמטנו נקודות נגד ריינה”.

הרבה פעמים אתה נכנס כחילוף, אך אחת הבעיות שאתה החילוף של כוכב הקבוצה סתיו טוריאל. כמה זה מתסכל אותך?

”אני לא מתייחס לדברים שלא תלויים בי. באימונים אני עושה את המאה אחוז וכל דקה שאני אשחק, אנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול”.