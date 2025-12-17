צ׳אבי אלונסו לא זימן את קפטן הנוער של ריאל

מאמן ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו, מוצא את עצמו במרכז העניינים בתקופה האחרונה, כאשר מעמדו התערער והשחקנים יצאו להגנתו והביעו תמיכה רחבה במאמן. לקראת משחק הגביע הערב (רביעי, 22:00) נגד טלאברה מהליגה השלישית בספרד, פרסם אלונסו את הסגל שכולל שישה שחקני נוער (פראן גונסאלס, דויד חימנס, ז'ואן, ואלדה, טיאגו פיטארץ' וססטרו), אך שמו של הקפטן והמנהיג של קבוצת הנוער, מנואל אנחל, נותר בחוץ באופן מפתיע.

ההחלטה התקבלה באכזבה קשה בסביבתו של הקשר, שנחשב לשחקן מוביל בפרויקט של ארבלואה והוביל את הקבוצה לזכייה בטרבל בנוער בעונת 2022/23.

אנחל, ששיחק אתמול בתבוסה של ריאל מדריד 4:0 למנצ׳סטר סיטי באלופות, ציפה לקבל את ההזדמנות המיוחלת בבוגרים, בייחוד לאור העובדה שחבריו לקישור, ססטרו ופיטארץ', כן זומנו, ושבמועדון הייתה מחשבה שתחת אלונסו הוא יקודם.

אנדריק (IMAGO)

בכל אופן, הבלאנקוס צפויים לשלב במשחק גם שחקנים שלא זוכים לרוב לחוצת ההרכב, כשאנדריק, דני סבאיוס ופרנק מסטנטואונו יפתחו, ואנדריי לונין יעלה בין הקורות.