כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%2497-264122דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2695-271623אטלנטה הוקס
57%2664-271323קליבלנד קאבלירס
55%2537-255722טורונטו ראפטורס
52%2486-252421מיאמי היט
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
43%2542-246321שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
81%2445-265621דנבר נאגטס
74%2108-231619יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2543-263622מינסוטה טימברוולבס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
52%2588-265223גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
43%2635-254221יוטה ג'אז
41%2544-249822ממפיס גריזליס
39%2659-258023דאלאס מאבריקס
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
18%2540-241022לוס אנג'לס קליפרס

סבתו של וומבניאמה הלכה לעולמה לפני הגמר

נאבק בדמעות. לאחר שהפסיד את גביע ה-NBA, הכוכב של סן אנטוניו התראיין ושיתף בבכי: "איבדתי את סבתא שלי היום". וגם: כיצד הספרס יתחזקו מההפסד

|
ויקטור וומבניאמה (IMAGO)
ויקטור וומבניאמה (IMAGO)

בתום משחק גמר גביע ה-NBA שהתרחש במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי), בו סן אנטוניו הפסידה 124:113 לניו יורק ניקס, סנטר וכוכב הספרס, ויקטור וומבניאמה התראיין ושיתף עם דמעות בעיניים על כך שלפני המשחק סבתו הלכה לעולמה בצרפת.

האולסטאר הצרפתי חזר מפציעה במשחק שעבר, בו קבוצתו ניצחה בשלב חצי הגמר את האלופה המכהנת, אוקלהומה סיטי. במהלך הלילה בשלב הגמר הוא פתח על הספסל ושיחק 25 דקות, בהן קלע 18 נקודות, לקח 6 ריבאונדים והוסיף אסיסט ושתי חסימות.     

לאחר המשחק, ויקטור וומבניאמה נשאל כיצד הספרס יתחזקו מההפסד והוא ענה: “אני מניח שזה האימון הטוב ביותר למשחקים החשובים באמת, כי הפוקוס שלנו כבר עכשיו הוא על הפלייאוף. הפלייאוף זה הרגע הכי גדול וחשוב בשנה. אז אני מניח שטוב שהייתה לנו את החוויה הזו היום בשביל הניסיון”.

ויקטור וומבניאמה עם הכדור (IMAGO)ויקטור וומבניאמה עם הכדור (IMAGO)

בהמשך שאלו את הסנטר הצרפתי של סן אנטוניו שאלה בצרפתית והוא שיתף עם דמעות בעיניים: “סליחה, איבדתי את סבתא שלי היום. אענה על עוד שאלה אחת וזהו”.

Hoספת תגובה




