סאגת חולצות המחאה: הוגשה עתירה לבג"ץ

האגודה לזכויות האזרח עתרה הבוקר (רביעי) לבג”ץ בשמם של אוהדי הפועל תל אביב נגד מפכ"ל המשטרה, בדרישה להפסיק את המדיניות הלא חוקית של המשטרה, אשר מונעת כניסת אוהדים ואוהדות למגרשים בשל לבושם, או בשל נשיאת תכנים פוליטיים שנויים במחלוקת.

האגודה מדגישה בעתירה כי מדיניות המשטרה פוגעת בחופש הביטוי והמחאה ואף עומדת בניגוד מפורש לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.

בעתירה נכתב: "מקומות שבהם מתקיימים אירועי ספורט, ובפרט מגרשי כדורגל, הינם מרחב ציבורי הפתוח לכל, ללא הפלייה על רקע השקפה, דעה ועמדה. ניתן ללבוש בהם כל לבוש המותר ללבישה בכל מקום – ברחוב, בתחבורה הציבורית ובקניון – והמשטרה אינה רשאית לפגוע בחופש הביטוי ולמנוע כניסה לאירוע הספורט בשל ביטויים מחאתיים או פוליטיים, למעט במקרי קיצון מובהקים שבהם מהווה הביטוי עבירה פלילית, כגון הסתה לגזענות, לאלימות או לטרור".

החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

בעתירה מפרטת האגודה לזכויות האזרח שורה של אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים במהלכם הפכה משטרת ישראל ל"משטרת האופנה" ומנעה מאוהדי הפועל תל אביב להיכנס למגרשים בגלל חולצות עם כיתוב פוליטי נגד המשטרה, נגד השר הממונה על המשטרה ונגד תנועת כך שהוצאה מחוץ לחוק. האגודה הדגישה כי בזמן שהמשטרה פועלת בניגוד לחוק ובחוסר סמכות נגד אוהדי הפועל תל אביב, באירועים אחרים – בהם הופיעו תכנים בוטים הרבה יותר – לא ננקטו צעדים דומים.

עו"ד ניצן אילני ועו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח: "ראוי היה שמפכ"ל המשטרה יתעשת עוד הרבה לפני העתירה שלנו לבג"ץ, ויעצור את ההתבזות של השוטרים. במקום לבצע את תפקידם ולהגן על הסדר ועל בטחון הציבור - למשל, לטפל בפשיעה בחברה הערבית או באלימות המתנחלים בגדה המערבית – השוטרים נשלחים למשימות מביכות. הם מתגאים בכך שהם אוספים מודיעין על חולצות של אוהדים, ובהתרוצצות אחריהם באצטדיונים כמו מבקרי אופנה בדרישות שירימו את הסווטשירטים".

אוהד הפועל תל אביב עם חולצת המחאה (רועי כפיר)

בעתירה מציינת האגודה, כי סעיפי החוק בהם נאחזת משטרת ישראל כדי לטעון שמדיניותה למנוע כניסת אוהדים ואוהדות לאירועי ספורט בשל לבושם חוקית כלל אינם מתייחסים לנסיבות הרלוונטיות, בין השאר, משום שלבישת חולצת מחאה נגד המשטרה, או נגד פוליטיקאים, או כל חולצה אחרת המותרת ללבישה בכל מקום ציבורי, אינה יכולה להקים חשד להפרעה לסדר הציבורי, לביצוע עבירת אלימות או לסיכון לביטחון הציבור.

"משטרת ישראל מוסמכת לטפל באירועי אלימות והפרות סדר במשחקים, ואולם אינה מוסמכת למנוע את כניסתם של אוהדים ואוהדות לאירועי ספורט על סמך לבושם. משחקי כדורגל הם חוויה ספורטיבית, תרבותית, רגשית ופוליטית, והצופים רשאים להתבטא בהם כמו בכל זירה. אוהדים זכאים ללבוש במגרש כל דבר שמותר בכל מקום אחר", נכתב בעתירה.

כמו כן, עוד בעתירה צוין: "באותו היום (יום המשחק מול הפועל פתח תקווה) נערכה המשטרה למנוע ביקורת לא רק נגדה, אלא גם נגד השר העומד בראשה. כפי שעולה מתצהירו של העותר 2, בדרכו לשערי האצטדיון, בעודו לובש חולצה הנושאת מסר מחאה נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פנה אליו שוטר ואמר לו: “אין לך מה ללכת, אתה לא תיכנס היום”".