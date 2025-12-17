יום רביעי, 17.12.2025 שעה 12:22
כדורגל ישראלי

24 כתבי אישום הוגשו נגד אוהדי הפועל ת"א

התפתחות בפרשת "אדום בוהק": הפרקליטות המשיכה את ההליך הפלילי מול החשודים, שמואשמים בהחזקת נשק, קשירת קשר לפשע והכנסת חפץ אסור לאירוע ספורט

|
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הדרבי התל אביבי שלא התקיים הביא את משטרת ישראל למבצע “אדום בוהק”, במהלכו 24 אוהדי הפועל תל אביב נעצרו בחשד למעורבות בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל ואמצעי פירוטכניקה, אשר גרמו לפציעתם של אוהדים ושוטרים בבלומפילד.

בתוך כך ואחרי שהצהרת התובע כבר ניתנה, 24 כתבי אישום כנגד אותם אנשי הקהל האדום הוגשו על ידי הפרקליטות במסגרת אותה הפרשה. זאת לאחר שאתמול בית המשפט שחרר למעצר בית והרחקה מהמגרשים לתקופה ממושכת כ-18 אוהדים, ול-4 אוהדים נוספים הוארך המעצר.

החשודים מואשמים בהחזקת נשק בצוותא, שימוש פחזני באש בצוותא, קשירת קשר לפשע והכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט בצוותא. כמו כן, 15 מהחשודים הואשמו בקשירת קשר לפשע על תקיפת קבוצת אוהדים אחרת בפארק פרס בחולון באמצעות 30 מוטות ברזל, אגרופן, גז מדמיע, שני מיכלי גז פלפל, 7 שרשראות ברזל, חכה, 20 אלות מתקפלות ונפתחות, 4 אלות מעץ, ו-7 אבוקות. אחד החשודים מואשם בהחזקת 12 רימונים.

מתחם אולטראס הפועל תל אביב ומה שנתפס (צילום מסך)מתחם אולטראס הפועל תל אביב ומה שנתפס (צילום מסך)

הסאגה הזו לא עומדת לבד ונמצאת לצד המאבק האחרון בין אוהדי הפועל ת”א למשטרה, עם כל עניין חולצות המחאה נגד המשטרה שלא אהבה אותן בלשון המעטה. משטרת ישראל עדיין נחושה בדעתה לא לאפשר לאוהדי האדומים להיכנס עם אותה חולצה.

כזכור בהצהרת התובע נכתב בין היתר: “במסגרת החקירה, נחשפה שיטת הביצוע של החשודים, שפעלו בחלוקת תפקידים מסודרת ומאורגנת, במטרה להשליך את הרימונים והפירוטכניקה בתוך האצטדיון. לאחר התחקות אחר צעדיהם באמצעות תיעודים מתוך ומחוץ לאצטדיון, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית הקושרת את כלל המעורבים להשלכת הרימונים שהובילו לאירוע החמור”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */