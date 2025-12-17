24 כתבי אישום הוגשו נגד אוהדי הפועל ת"א

הדרבי התל אביבי שלא התקיים הביא את משטרת ישראל למבצע “אדום בוהק”, במהלכו 24 אוהדי הפועל תל אביב נעצרו בחשד למעורבות בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל ואמצעי פירוטכניקה, אשר גרמו לפציעתם של אוהדים ושוטרים בבלומפילד.

בתוך כך ואחרי שהצהרת התובע כבר ניתנה, 24 כתבי אישום כנגד אותם אנשי הקהל האדום הוגשו על ידי הפרקליטות במסגרת אותה הפרשה. זאת לאחר שאתמול בית המשפט שחרר למעצר בית והרחקה מהמגרשים לתקופה ממושכת כ-18 אוהדים, ול-4 אוהדים נוספים הוארך המעצר.

החשודים מואשמים בהחזקת נשק בצוותא, שימוש פחזני באש בצוותא, קשירת קשר לפשע והכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט בצוותא. כמו כן, 15 מהחשודים הואשמו בקשירת קשר לפשע על תקיפת קבוצת אוהדים אחרת בפארק פרס בחולון באמצעות 30 מוטות ברזל, אגרופן, גז מדמיע, שני מיכלי גז פלפל, 7 שרשראות ברזל, חכה, 20 אלות מתקפלות ונפתחות, 4 אלות מעץ, ו-7 אבוקות. אחד החשודים מואשם בהחזקת 12 רימונים.

מתחם אולטראס הפועל תל אביב ומה שנתפס (צילום מסך)

הסאגה הזו לא עומדת לבד ונמצאת לצד המאבק האחרון בין אוהדי הפועל ת”א למשטרה, עם כל עניין חולצות המחאה נגד המשטרה שלא אהבה אותן בלשון המעטה. משטרת ישראל עדיין נחושה בדעתה לא לאפשר לאוהדי האדומים להיכנס עם אותה חולצה.

כזכור בהצהרת התובע נכתב בין היתר: “במסגרת החקירה, נחשפה שיטת הביצוע של החשודים, שפעלו בחלוקת תפקידים מסודרת ומאורגנת, במטרה להשליך את הרימונים והפירוטכניקה בתוך האצטדיון. לאחר התחקות אחר צעדיהם באמצעות תיעודים מתוך ומחוץ לאצטדיון, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית הקושרת את כלל המעורבים להשלכת הרימונים שהובילו לאירוע החמור”.