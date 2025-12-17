שביעות רצון בהפועל י-ם: התמודדנו טוב עם הלחץ

הפועל ירושלים עמדה במבחן רציני מאוד אתמול (שלישי), כאשר הקבוצה מהבירה ניצחה 81:84 את צדביטה אולימפיה לובליאנה. האדומים-לבנים שיפרו את מאזנם בטבלה לתשעה ניצחונות מול שני הפסדים, וכעת הם מחזיקים ביתרון של שני ניצחונות על יריבתם מאתמול, אם כי לא בשובר שוויון פנימי, וכן יתרון של שני משחקים גם על בחצ’שהיר, שתפגוש הערב את רייר ונציה של נבן ספאחיה.

יונתן אלון וחניכיו המשיכו את התקופה הנהדרת בה הם מצויים, ורצף הניצחונות שלהם במפעל עומד על שמונה. במחזור הבא יארחו הירושלמים את הקבוצה האחרונה שניצחה אותם, מנרסה, במה שיהיה משחק הבכורה האירופי של הקבוצה העונה בפיס ארנה.

במועדון היו מרוצים מאוד מהניצחון, בעיקר בשל המשמעות בטבלה. כזכור, שני המקומות הראשונים מעפילים ישירות לשלב רבע הגמר, המשוחק בפורמט של משחק נוקאאוט, בעוד הקבוצות שיסיימו במקומות 3-6 ימשיכו לשלב שמינית הגמר, שגם הוא משוחק בשיטת נוקאאוט.

יונתן אלון (ראובן שוורץ)

חצי הגמר והגמר, לעומת זאת, משוחקים בפורמט של הטובה משלושה משחקים. במשחק עצמו היו גם נקודות פחות חיוביות מבחינת הפועל ירושלים, ובהן 17 איבודי כדור והפסד במאבק על הריבאונד.

למרות יחס אסיסטים-איבודים שלילי, בקבוצה היו מרוצים מהלב ומהאופי שהפגינו השחקנים מול קבוצתו של זבזדן מיטרוביץ’. בדומה למפגש הקודם בין הקבוצות במחזור השני, אז הובילה ירושלים ביתרון דו-ספרתי במחצית, גם הפעם ירדו האדומים-לבנים להפסקה ביתרון דו-ספרתי.

אלא שבשונה מהמשחק הקודם, בו חלה התפרקות במחצית השנייה, הפעם הצליחו הירושלמים לשמור על היתרון הדו-ספרתי גם לקראת דקות הסיום. המארחת אמנם הצליחה לצמק, אך אוסטין ווילי, שקלע שמונה נקודות, הוריד 13 ריבאונדים וחסם שש זריקות, חתם את הערב עם חסימה קריטית שהבטיחה את הניצחון לחניכיו של אלון. בירושלים היו מרוצים מהדרך בה התמודדו עם הקשיים במהלך המשחק, בערב שבו רועי הובר רשם דקות ראשונות מאז פציעתו בקרסול.

רועי הובר (לילך וויס-רוזנברג)

אנתוני לאמב, שסיים את המשחק עם 14 נקודות, ארבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, אמר בסיום: “פשוט הוצאנו לפועל בסוף המשחק. הם הגיעו מאוד אגרסיביים, זו קבוצה טובה מאוד. הם שמו עלינו המון לחץ ברבע הרביעי, אבל עשינו את המהלכים שהיינו צריכים ועשינו את העבודה, כך שזה היה ניצחון קבוצתי טוב. זה שג’ארד קלע את זריקות העונשין עזר המון, ולקחנו את הזמן שלנו והתמודדנו עם הלחץ. אלה היו המפתחות ברגעים המכריעים“.

“עשינו כמה טעויות, אבל עשינו מספיק כדי להשלים את העבודה, נלמד מזה ונצמח. זה פשוט לשחק עם השיטה. אני חושב שהקבוצה משחקת שונה וזה לוקח כמה ימים להתרגל למה שנותנים לנו. הפוקוס שלי הוא בקבוצה ואני אמשיך לעשות את זה. אוסטין חסם את הזריקה כל כך חזק שלא הייתי מוכן לריבאונד, וזה כמעט עלה לנו בשלשה בסוף. החסימה הזו הייתה מטורפת, והיה לי את המקום הכי טוב במגרש לראות את זה, כך שזה היה רגע מיוחד”.