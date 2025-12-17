תואר אחרי 52 שנה: ניו יורק זכתה בגביע ה-NBA

במשך שנים ניו יורק נחשבה ללוזרית הגדולה של ה-NBA. אחרי הכל, הפעם האחרונה שהיא זכתה בתואר הייתה אי שם ב-1973 כשהמאמן שלה, מייק בראון, היה תינוק בן שנתיים, אבל הבוקר (רביעי) ההמתנה הארוכה הסתיימה – לניקס יש תואר. הקבוצה מהתפוח הגדול זכתה בגביע היסטורי אחרי ניצחון 113:124 על סן אנטוניו ו-ויקטור וומבניאמה בגמר בלאס וגאס.

בגמר הגביע הראשון אי פעם של שתי הקבוצות, הניקס חגגו תואר אחרי שעמדו בלחץ בקלאץ’. אחרי שרדפה אחרי הספרס, ניו יורק פתחה מצוין את הרבע האחרון עם דקות מצוינות של מיצ’ל רובינסון ושתי שלשות רצופות של ג’ורדן קלרקסון ועוד אחת של או.ג’י אננובי, בעוד סן אנטוניו מתקשה לעמוד בקצב.

הניקס נטלו את ההובלה והמשיכו במומנטום, וגם החזרה של וומבניאמה מהספסל לא שינתה הרבה. הכוכב הצרפתי שחזר רק לאחרונה מפציעה, היה במגבלת דקות גם הפעם למרות שמדובר בגמר, ולא הצליח לשנות את התמונה. בסופו של דבר הניקס ניצחו 19:35 ברבע האחרון עם יכולת מצוינת של טיילר קולק, שעזר לזכות בגביע, אותו הניפו ביחד קפטן הניקס, ג’יילן ברונסון, קארל אנתוני טאונס ויתר השחקנים.

חגיגות בניקס (רויטרס)

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

הניקס קיבלו 28 נקודות מאו.ג’י אננובי שקלט תשעה ריבאונדים, ברונסון הוסיף 25 עם שמונה אסיסטים, טאונס 16 לצד 11 כדורים חוזרים, וג’וש הארט ומיקל ברידג’ס 11 כל אחד מבין שחקני החמישייה. תרומה משמעותית הגיעה גם מהספסל: קלרקסון קלע 15 נקודות, קולק 14 עם חמישה אסיסטים וחמישה ריבאונדים, ורובינסון סיים עם ארבע נקודות בלבד, אבל היו לו לא פחות מ-15 ריבאונדים, 10 מהם רק בהתקפה.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

או.ג'י אננובי (רויטרס)

משחק חייו. טיילר קולק (רויטרס)

דילן הארפר היה הקלע הבולט של סן אנטוניו עם 21 נקודות, וומבניאמה קיבל 25 דקות וקלע 18 עם שישה ריבאונדים, דיארון פוקס הוסיף 16 נקודות ותשעה אסיסטים, סטפון קאסל (12 אסיסטים) הוסיף 15 נקודות, לוק קורנט 14, דווין ואסל 12 והריסון בארנס 11.