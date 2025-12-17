"מהגדולים, ניצחנו משחק פלייאוף לכל דבר ועניין"

אל תעירו את הפועל תל אביב. האדומים במקום הראשון ביורוליג אחרי 16 מחזורים, במקום הראשון בליגת ווינר סל עם מאזן מושלם ותוסיפו לכך שהמשחקים חזרו לארץ, ואפילו מהמשחק הבא הם יהיו בתל אביב ולא בירושלים. דימיטריס איטודיס וחניכיו שיחקו בפעם הראשונה בישראל במפעל הבכיר באירופה, וגברו 78:84 על הכוכב האדום בלגרד.

בכך, הפועל תל אביב הבטיחה מחזור נוסף לכל הפחות במקום הראשון בליגה היוקרתית, כאשר השבוע העמוס שלה, שהחל ביום ראשון, נמשך בשלישי ויגיע לסופו בשבת יימשך מחר באואקה נגד פנאתינייקוס. בכל מקרה, האדומים הציגו לא מעט אופי ושרדו מוקש נוסף, כשמשחק צמוד מאוד בארנה נגמר עם חיוך וניצחון מספר 12 העונה ביורוליג.

בקבוצה החמיאו מעל כולם לאלייז’ה בראיינט וכריס ג’ונס, וחגגו את הניצחון הזה: “כמעט כל ניצחון אמרנו ‘נקסט, למשחק הבא’, אבל במקרה הזה אפשר לעצור לרגע ולהגיד שזה ניצחון ענק, מהגדולים העונה והיו כמה גדולים. ניצחנו משחק פלייאוף לכל דבר ועניין, ויש פה חבורה של גברים שאוהבים אחד את השני כל כך ושמחים לחלוק חדר הלבשה ופרקט ביחד”.

איטודיס:זה רגע היסטורי למועדון שלנו

רוב המחמאות במועדון הלכו לכיוון אלייז’ה בראיינט, עליו אמרו: “אפשר כבר לדבר על זה שהוא מועמד רציני מאוד להיות ה-MVP של המפעל, הוא בטופ באירופה ללא צל של ספק”. בנוסף, גם כריס ג’ונס זכה למילים חמות כשהוא משחק פצוע בתקופה האחרונה, וגם דן אוטורו שממשיך להתבסס כאחד הגבוהים הטובים ביבשת.

הקבוצה תמריא כבר היום לאתונה לקראת המפגש הקשוח נגד פנאתינייקוס ביוון, כאשר היא תערוך שם אחר הצהריים את האימון המסכם והיחיד שלה לקראת המשחק, להוציא אימון קליעות בבוקר ההתמודדות וכמה סשנים של וידאו. השבוע העמוס יגיע לסיומו עם משחק חוץ מהקשים בליגה העונה, באולם היובל נגד הרצליה.

כריס ג'ונס בטירוף (רועי כפיר)

בראיינט, שקבע שיא נקודות ושלשות במפעל, אמר: “אני חושב שזה מרגש לשחק נגד הקהל שלנו בישראל, זה משהו שלא עשינו כמובן בתקופה האחרונה, אנחנו אסירי תודה על זה ונמשיך יום אחר יום. שיא קריירה שלי בנקודות ושלשות? זה מרגש שזה כאן, זה מראה כמה אמונה יש לחברים שלי בקבוצה אליי, כמה אמונה יש לצוות האימון בי וכמה עבדתי קשה בקיץ, זה מה שהביא אותי לכאן, יש לי ביטחון בי ובאלוהים ואני מנסה לייצר יציבות”.

עוד מהכוכב: “אנחנו אסירי תודה שיש כאן קהל מולנו סוף סוף. להיות MVP של היורוליג? המטרה הכי גדולה שלי היא לנצח, אני מנסה להיות השחקן הכי טוב שאני יכול להיות ובעיקר חבר לקבוצה הכי טוב שאני יכול להיות. יש עוד המון משחקים, אנחנו במקום הראשון כעת, אבל המטרה להיות שם בסוף העונה, הולכים צעד אחר צעד, יש כבר עוד שנייה עוד משחק ומנסים להשתפר בעוד”.

אלייז'ה בראיינט מרגיע (רועי כפיר)

איטודיס סיכם גם הוא את הניצחון: “זה היה ניצחון חשוב, כמו שאר הניצחונות עד כה. יום היסטורי למועדון, משחק ראשון בישראל, למרות שזה לא בתל אביב. האוהדים יצרו אווירה נהדרת, הם דחפו את הקבוצה כשצריך, זה היה משחק צמוד והיינו צריכים אותם. הענקנו להם עוד ניצחון, אנחנו ממשיכים לצמוח כקבוצה”.

על בראיינט: “אנחנו מרוצים מאלייז’ה, הוא היה השחקן הראשון שדיברנו איתו בקיץ. לא היה קל להביא אותו, אבל הוא כל כך מנוסה כשחקן כדורסל מקצוען, הוא רוצה להביא תוצאות. גם בימים הקשים התקפית, הוא עושה מהלכים הגנתיים גדולים. אנחנו שמחים שיש לנו שחקן כל כך גדול איתנו. ברור שהוא מרגיש שהפועל תל אביב היא הבית שלו”.

לסיכום: “צריך את ההגנה כמו שאנחנו צריכים את ההתקפה. במשחקים האחרונים אנחנו משחקים בגישה הגנתית מאוד ברבע האחרון. כולם מקריבים משהו. הוכחנו גם בבולוניה וגם כאן שאנחנו קבוצה גם שמנצחת בסקור נמוך. אמרו עלינו שאנחנו מנצחים רק כי אנחנו קולעים הרבה. בהפסדים היינו שם, אני אוהב שהקבוצה יודעת לשחק גם בסקור גבוה וגם בסקור נמוך, הוכחנו משחק אחרי משחק שאנחנו יכולים לשנות דברים במהלך המשחק, גם אסטרטגית”.