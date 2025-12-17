עבד עלה לבכורה בניצחון 0:3 של פ.ס.וו בגביע

הגיע הזמן. אחרי שהרשים בקיץ האחרון במדי הקבוצה הבוגרת של פ.ס.וו איינדהובן, תאי עבד זכה אמש (שלישי) להופעת בכורה רשמית תחת פטר בוס, בניצחון 0:3 של קבוצתו במסגרת הגביע ההולנדי על גלדר ויננלדס, או בשמה המקוצר GVVV, מהליגה השלישית.

הישראלי אמנם פתח על הספסל, אך בעקבות פציעה של הקיצוני כוהייב דריוש, נכנס לכר הדשא כבר בדקה ה-22, והשלים 68 דקות, במהלכן בעט שלוש פעמים לשער ומצא פעם אחת את המסגרת, אך לא את הרשת.

על רקע השמועות בנוגע לעזיבתו כבר בחלון ינואר הקרוב, ייתכן כי ההחלטה להכניסו בשלב כה מוקדם תוביל להשארתו, אם המאמן ההולנדי ימשיך לתת קרדיט לקשר הישראלי במדי הקבוצה הבוגרת.