יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:51
כדורגל עולמי  >> גביע הולנדי

עבד עלה לבכורה בניצחון 0:3 של פ.ס.וו בגביע

לראשונה בקריירה, הקשר הצעיר שותף במדי קבוצת הבוגרים אחרי שעלה בדקה ה-22 למשחק ועזר לקבוצתו להבטיח את מקומם בשלב הבא כשהביסו את גלדר ויננדלס

|
תאי עבד (IMAGO)
תאי עבד (IMAGO)

הגיע הזמן. אחרי שהרשים בקיץ האחרון במדי הקבוצה הבוגרת של פ.ס.וו איינדהובן, תאי עבד זכה אמש (שלישי) להופעת בכורה רשמית תחת פטר בוס, בניצחון 0:3 של קבוצתו במסגרת הגביע ההולנדי על גלדר ויננלדס, או בשמה המקוצר GVVV, מהליגה השלישית.

הישראלי אמנם פתח על הספסל, אך בעקבות פציעה של הקיצוני כוהייב דריוש, נכנס לכר הדשא כבר בדקה ה-22, והשלים 68 דקות, במהלכן בעט שלוש פעמים לשער ומצא פעם אחת את המסגרת, אך לא את הרשת.

על רקע השמועות בנוגע לעזיבתו כבר בחלון ינואר הקרוב, ייתכן כי ההחלטה להכניסו בשלב כה מוקדם תוביל להשארתו, אם המאמן ההולנדי ימשיך לתת קרדיט לקשר הישראלי במדי הקבוצה הבוגרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */