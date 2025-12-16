צ'לסי בחצי גמר גביע הליגה עם 1:3 על קראדיף

שלב רבע גמר גביע הליגה האנגלית נפתח היום (שלישי) כאשר קראדיף סיטי מהליגה השלישית באנגליה אירחה את צ’לסי. בסיום, הבלוז ניצחו 1:3 ועלו לשלב חצי הגמר.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, אלחנדרו גרנאצ’ו כבש את השער הראשון במשחק בדקה ה-57. בדקה ה-75 נרשמה הפתעה גדולה כשהמארחת חזרה ל-1:1 משער של דייויד טורנבול, והכניסה את הכחולים ללחץ.

שבע דקות חלפו מהשוויון ופדרו נטו הרגיע את הרוחות כשהחזיר את היתרון לצ’לסי. בתוספת הזמן, גנראצ’ו השלים צמד, העלה את הבלוז ל-1:3 וקבע את תוצאת המשחק.

מחר ייערכו שני משחקים נוספים, כשמנצ’סטר סיטי תארח את ברנטפורד וניוקאסל תארח את פולהאם. המשחק האחרון בשלב זה יהיה בין ארסנל לקריסטל פאלאס, בעוד שבוע.