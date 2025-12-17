במכבי מודים: "היה מכוער אבל העיקר שניצחנו"

מכבי תל אביב סופרת כבר רצף ניצחונות של שלושה משחקים לאחר שגברה אתמול (שלישי) 95:97 על דובאי של יוריצה גולמאץ במסגרת המחזור ה-16 ביורוליג. חניכיו של עודד קטש ניצחו את המשחק הראשון בפתחו של שבוע כפול, כאשר ביום חמישי הקרוב הם יארחו את ולנסיה בפיס ארנה, כשינסו להמשיך את המומנטום, ועל הדרך לסיים לראשונה שבוע משחקים כפול עם שני ניצחונות.

הצהובים שיפרו את מאזנם לשישה ניצחונות אל מול 10 הפסדים, כשהתחושה בתחילת המשחק "הזכירה את תחילת השנה בהגנה, לא שמרנו טוב". למרות יכולת טובה מעבר לקשת, דובאי הייתה זו שסיימה את הרבע הראשון ביתרון בן שבע נקודות, כשהיא קולעת 30 בתום עשר דקות של כדורסל, ו-52 בסך הכל במחצית.

עם זאת, רבע שלישי מצוין של הצהובים שם אותם בפוזיציה נהדרת, רק שאז, שוב פעם תחושה מוכרת מן העבר עלתה לה: "הובלנו ב-17 והם חזרו, זה לא צריך לקרות", הודו במועדון. הצהובים כבר ראו כיצד יתרון של שש נקודות בסמוך לסיום הופך לשוויון, אבל בשורה התחתונה כפי שהוסיפו: "בסוף סופרים ניצחונות".

לוני ווקר (Dubai Basketball)

בסביבת הקבוצה הבהירו כי המטרה שלהם כעת היא לאסוף ניצחונות ולא להסתכל רחוק מדי. אתמול, במהלך הקאמבק של דובאי, מכבי תל אביב איבדה את הסקורר המרכזי שלה: "הרחיקו לנו את ווקר בשלב משמעותי ובכל זאת ניצחנו במגרש קשה, כשהמומנטום היה כבר בצד השני".

ההפסד של האמירתים אתמול היה הפסד הבית הראשון במגרשם הביתי קוקה קולה ארנה. כזכור, הקבוצה נכנעה העונה ב’משחק ביתי’ בבוסניה להפועל תל אביב. במועדון החמיאו לכל מי שדרך על הפרקט, אך היה ברור שמי שגנב את ההצגה הוא מי שגם היה שם בקלאץ' ומסר "כדור ענק" לאושיי בריסט, הלא הוא איפה לונדברג.

ג'יילן הורד (Dubai Basketball)

הסיפור מבחינתם של אנשי הקבוצה היה האינטנסיביות שהרימו במחצית השנייה, בה ראו דקות עם סלים גדולים של לוני ווקר ויכולת פנטסטית של לונדברג ושל ג'יילן הורד. גם רומן סורקין הראה דקות נהדרות, כמוהו גם תמיר בלאט וג'ימי קלארק, כשטי ג'יי ליף המשיך להיכנס לעניינים.

"היה חשוב לצאת עם התוצאה. העיקר הניצחון כשנמצאים במצב כמו שלנו, בסוף שיהיה מכוער אבל העיקר שניצחנו. צריך לרדת מהר לקרקע, אנחנו עם הפנים לחמישי", סיכמו במועדון. הקבוצה תשוב היום ארצה ותמשיך את הכנותיה לקראת המפגש נגד ולנסיה, שהשיגה אתמול ניצחון גדול בעצמה, על אולימפיאקוס של יורגוס ברצוקאס בהיכל השלום והאחווה בפיראוס. הכתומים של פדרו מרטינז מגיעים למפגש מהמקום השני בטבלת היורוליג.