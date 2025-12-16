יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:02
איטודיס: ההתרגשות שלנו ניצחה לנו את המשחק

מאמן הפועל ת"א דיבר אחרי המשחק ההיסטורי והניצחון על הכוכב: "כיף לחזור לארץ. יש הרבה איכות בסגל". ברייאנט: "הייתי ממוקד בקליעות, שמח שהצליח"

|
דימיטריס איטודיס חוגג (אורן בן חקון)
דימיטריס איטודיס חוגג (אורן בן חקון)

היסטוריה נרשמה הערב (שלישי) בארנה בירושלים, כאשר הפועל תל אביב אירחה לראשונה משחק יורוליג בארץ ישראל. האדומים חגגו את המשחק המיוחד עם ניצחון נהדר, 78:84 על הכוכב האדום, כזה שמציב אותם במקום הראשון בטבלת היורוליג.

בסיום, מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס, דיבר: “זו תחושה מדהימה, ברכה עבורנו לחזור לשחק בישראל. זה יהיה אפילו יותר טוב כשנחזור לתל אביב, אבל הם אירחו אותנו יפה בירושלים והיה שם כמעט אולם מלא. כדורסל צריך אולמות מלאים. זה לא היה משחק קל, הרבה רגשות במשחק הראשון שלנו בישראל. בסופו של דבר, ההתרגשות שלנו ניצחה את המשחק”.

על כריס ג’ונס אמר המאמן: "יש לו יכולת לקבל החלטות נכונות ברגעים חשובים, לקלוע סלים גדולים ולמשוך אליו תשומת לב. הוא מחובר מאוד לשאר השחקנים, והעומק והאיכות בסגל הם יתרון גדול באימון של קבוצה כזו".

אלייזאלייז'ה בראיינט מרגיע (רועי כפיר)

"אנחנו בעיצומו של תהליך בנייה, וכולם שותפים לו, גם בניצחונות וגם בהפסדים. התרומה מגיעה משחקנים רבים, לא רק מהחמישייה. אנחנו לא מוותרים ויודעים שיש לנו הרבה איכות בסגל".

המצטיין, אלייז’ה ברייאנט, דיבר גם הוא בסיום: "זה היה משחק טוב מול יריבה חזקה. נלחמנו עד הסוף והצלחנו לנצח. זה שבוע עם שני משחקים, אז צריך כבר להתמקד במשחק הבא. אני עושה כל מה שנדרש כדי לעזור לקבוצה לנצח. היום הייתי ממוקד בקליעה, והעיקר הוא שהשגנו את הניצחון”.

כריס גכריס ג'ונס בטירוף (רועי כפיר)

דן אוטורו דיבר גם הוא בסיום: "אני מודה לאלוהים על ההזדמנות לשחק ברמה הזו. הקשיחות שלנו בדקות האחרונות היא זו שעשתה את ההבדל. היו טעויות, אבל עשינו כל מה שיכולנו כדי לנצח. טוב לי בהפועל תל אביב, אבל זה רק משחק אחד. העונה עוד ארוכה, אי אפשר להסתכל רק על הטבלה. זה צעד חשוב, ועכשיו צריך להמשיך להתקדם ולהשתפר".

