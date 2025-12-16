המעפיל גברה על ירושלים, רחובות לא התקשתה

סיכום המחזור ה-9 שסיים את הסיבוב הראשון בליגת העל בכדורעף: מכבי רחובות קפצה למקום השלישי בטבלה אחרי ניצחון על עיילבון, מטה אשר/עכו סיימה סיבוב ראשון מושלם עם 9 ניצחונות מ-9 משחקים. האלופה מכבי יעדים ת"א גברה על קריית אתא, כפר סבא ניצחה בדרבי השרון את מכבי מוסינזון הוד השרון ואילו הפועל ירושלים הפסידה להפועל המעפיל\ עמק חפר\מנשה.

הפועל המעפיל/ עמק חפר/מנשה - הפועל ירושלים 0:3 (7:25, 18:25, 21:25)

ניצחון קל היום להמעפיל ששלטה בשתי המערכות הראשונות, כאשר במערכה השלישית דווקא ירושלים החלה בצורה מצויינת ועלתה ליתרון 10:15, 3 הנחתות מדויקות של אוליביירה בתוספת לחסימה של זאהר מהמעפיל צימקו את התוצאה ל-15:16, אייס של אוליביירה נתן שוויון 17:17, מכאן המארחת כבר המשיכה קדימה כאשר דוס סנטוס קבע 18:21, ובהמשך ניצחון במערכה ובמשחק כולו.

מאמן הפועל המעפיל/עמק חפר/מנשה עדי תדמור אמר בסיום המשחק: "השגנו ניצחון מאוד חשוב, ושלוש נקודות חשובות מאוד בטבלה שהיא צפופה וכל ניצחון משפיע, אני גאה בשחקנים על הניצחון ואנחנו עם הפנים למשחק מול קריית אתא בשבת הקרובה".

הצטיינו בהמעפיל: אוליבייריה עם 17 נקודות ודוס סנטוס עם 14 נקודות.

הצטיינו בהפועל ירושלים: לוקיינטס עם 14 נקודות וולנסצ'י עם 12 נקודות.

הפועל עירוני קריית אתא - מכבי יעדים תל אביב 3:0 (25:17, 25:23, 25:19)



האלופה, שמתכוננת למשחק באירופה בתחילת ינואר מול נפטוכימיק בורגס במסגרת גביע האתגר (משחק אחד בבולגריה שיקבע את העולה), ניצחה את המערכה הראשונה יחסית בקלות, המערכה השנייה הייתה שקולה וגם השלישית הייתה יחסית צמודה עד שהצהובים הפעילו מבערים ורצו עד לניצחון במערכה ובסיום ניצחון חלק למכבי תל אביב.

מכבי אשדוד - הפועל גליל מטה אשר/עכו 3:1 (25:13, 27:25, 23:25, 25:19)

משחק מרתק הערב באשדוד, כאשר האורחת זכתה בקלות במערכה הראשונה, אבל המערכה השנייה הייתה סיפור אחר לגמרי. האשדודים מתחו את יריבתם והפסידו רק בשובר השוויון, אשדוד המשיכה בצורה טובה וניצחה את המערכה השלישית, אבל הקבוצה מהצפון ידעה להתעורר בזמן הנכון ולנצח את המערכה הרביעית, מטה אשר מסיימת את הסיבוב הראשון ללא הפסד עם 9 ניצחונות רצופים.

קבלן הפועל גליל מטה אשר/עכו, אנדריי רדזיוק, אמר בסיום המפגש: "המשחק האמיתי התחיל אחרי המערכה הראשונה, נחלשנו בסרבים שלנו, בעוד מכבי אשדוד לעומת זאת, לקחו סיכונים מקסימליים בסרבים שלהם והתחילו להשתמש במצליב שלהם לעתים קרובות יותר. היה לנו קשה למצוא את המפתח לעצירתו היום, הוא עשה עבודה נהדרת. אני מחשיב את הסיבוב הראשון כמוצלח עבורנו, לא איבדנו נקודות ליריבות שלנו. אבל האתגר האמיתי עוד לפנינו, ועדיין יש לנו הרבה מה ללמוד יחד. אני מאמין שהפוטנציאל של הקבוצה גדול בהרבה ממה שאנחנו מראים עכשיו".

הצטיינו במטה אשר/עכו: רדזיוק עם 20 נק’ (4 אייסים), ווינלקמולר עם 14 נק’

הצטיין במכבי אשדוד: סוארס עם 21 נקודות.

מכבי SVA רחובות – מ.ס עיילבון 0:3 (21:25, 17:25, 19:25)

רחובות משיגה ניצחון שני רצוף אחרי הניצחון בשבוע שעבר על הפועל כפר סבא, מה שמקפיץ אותה למקום השלישי בטבלה (עם משחק עודף) עיילבון מצד שני עם ארבעה ניצחונות וחמישה הפסדים עם תום הסיבוב הראשון.

מכבי מוסינזון הוד השרון - הפועל כפר סבא 3:1 (30:28, 15:25, 25:23, 25:17)

ניצחון יוקרתי הערב לכפר סבא בדרבי השרון. משחק מרתק שהחל במערכה ראשונה מותחת, שהסתיימה רק בשובר שוויון מאוחר לטובת הפועל כפר סבא, הוד השרון ניצחה בקלות את המערכה השנייה, ואילו אורחת החזירה בשלישית שהייתה צמודה אף היא, המערכה הרביעית התנהלה בשליטת כפר סבא שסגרה עניין עם ניצחון חשוב עבורה שמציב אותה במקום השישי בטבלה.

קפטן הפועל כפר סבא, ליאור ויינשטוק, אמר בסיום המשחק: "תודה רבה למאמן עדי גורן, הקבוצה הזה מתחדשת וגדלה, כל הכבוד לכל אחד מאיתנו שנתן את הכל ולקחנו את הדרבי בחנוכה".

הצטיינו בהפועל כפר סבא: פונגרה עם 24 נקודות (8 אייסים ו4 חסימות!) וכתריאל עם 14 נקודות.

הצטיינו במכבי מוסינזון הוד השרון: קאריטונוב עם 18 נקודות וזים וקוצ'נב עם 17 נקודות כל אחד.