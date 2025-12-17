יום רביעי, 17.12.2025 שעה 09:01
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

טירוף במכבי חיפה: אזלו כל הכרטיסים לבית"ר

אחרי ה-0:4 הגדול על ריינה ועם רצף הניצחונות, אוהדי הירוקים מהכרמל קנו תוך פחות מיממה את כל הכרטיסים להתמודדות המסקרנת ביום שני. וגם: ההרכב

|
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא זוכרים כבר הרבה זמן טירוף שכזה, כמו לפני המשחק הקרוב באצטדיון סמי עופר, ביום שני (20:30) מול בית"ר ירושלים. תוך פחות מיממה אזלו כל הכרטיסים למשחק המסקרן מול הירושלמים מהבירה.

מעבר ל-22 אלף מנויים נמכרו עוד 5,000 כרטיסים לאוהדי חיפה ועליהם צריך להוסיף עוד 3,000 כרטיסים לטובת אוהדי בית"ר, מה שמבטיח אצטדיון מלא של 30 אלף אוהדים, כשכזכור שתי הקבוצות מגיעות במומנטום מצוין ואחרי ניצחונות במחזור האחרון.

המאמן ברק בכר יתרגל את ההרכב המסתמן רק לקראת סוף השבוע, כאשר הוא יחסר שניים משחקני ההגנה המרכזים שלו – עבדולאי סק ויילה בטאיי. על פניו מדובר בשניים מהשחקנים היציבים בהגנה, אבל בחיפה יודעים שאין תירוצים במשחק הזה, וגם המחליפים המיועדים ליסב עיסאת, שכבר הוכיח שהוא בלם לגיטימי בליגת העל אחרי שפתח היטב את העונה, וזוהר זסנו שהגיע על תקן מגן ימני מהירושלמים.

כמו כן, גיא מלמד ימשיך להוביל את ההתקפה ובחיפה מאד מרוצים מהתשוקה של החלוץ להוכיח כל הזמן שהוא ראוי וצריך לקבל את הקרדיט בחוד. דניאל דרזי, שכבר הספיק לשחק ולפתוח בבוגרים, ימשיך בנוער בזמן שינון פיינגזיכט ימשיך בסגל הבוגרים מתוך ציפייה שיזכה לקרדיט נוסף בהרכב הירוקים.

