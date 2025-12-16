עסקת תאי בריבו לדי.סי יונייטד על סף סגירה

עסקת המעבר של תאי בריבו לדי.סי יונייטד על סף סגירה. סכום ההעברה יעמוד על 4.5 מיליון דולר, כאשר עם בונוסים אותו סכום יכול להגיע ל-5 מיליון דולר. הוא יחתום לארבע וחצי שנים עם שכר ברוטו של בערך 2.7 מיליון דולר.

חלוץ נבחרת ישראל כבש 19 שערים בקצת יותר מ-2,300 דקות בכל המסגרות במדי פילדלפיה יוניון בעונה שעברה. בן ה-27 יישאר למעשה בליגת ה-MLS האמריקאית.

עם בריבו כמלך השערים שלה, פילדלפיה זכתה במגן האוהדים של עונת 2025 תחת המאמן הראשי בראדלי קרנל, בעונתו הראשונה במועדון. לאחר ההדחה מהפלייאוף בחצי גמר המזרח, הקבוצה החתימה את החלוץ בן ה-20 יחזקאל אלדוה בעסקת שיא למועדון, בשווי של כ-4.5 מיליון דולר.

די.סי יונייטד מנגד, סיימה את העונה שעברה שלה במקום האחרון בקונפרנס המזרחי של ה-MLS עם 26 נקודות, במאזן של 5 ניצחונות, 11 תוצאות תיקו ו-18 הפסדים. הקבוצה אליה יגיע בריבו נמצאת בעיצומו של תהליך בנייה מחדש.