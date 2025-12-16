יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:03
כדורסל ישראלי

רק 7,000 אוהדי הפועל ת"א הגיעו למשחק בארנה

במשחק היורוליג הראשון בארץ, הקהל האדום לא מילא את האולם למרות האירוע ההיסטורי. במועדון טענו שעוד 3,000 קנו כרטיס בנוסף ל-5,000 מנויים למפעל

|
אוהדי הפועל ת
אוהדי הפועל ת"א, לא מילאו את הארנה (רועי כפיר)

הפועל תל אביב פתחה את משחקה נגד הכוכב האדום הערב (שלישי) עם אווירה היסטורית, כאשר מדובר במשחק הראשון אי פעם ביורוליג של האדומים לישראל, זאת בזכות חזרת המשחקים של המפעל הבכיר באירופה וגם של היורוקאפ לארץ.

עם זאת, למרות האירוע ההיסטורי, דווקא הקהל האדום לא הגיע בהמוניו ולא מילא את אולם הפיס ארנה בירושלים, שמכיל כ-11 אלף מקומות, כאשר רק 7,023 אוהדים של מחזיקת היורוקאפ הגיעו לצפות במפגש נגד הסרבים.

כזכור, בהפועל ת”א טענו שהם מכרו כ-5,000 מנויים ליורוליג ואף אמרו שלמשחק הספציפי מול הכוכב האדום נמכרו כ-3,000 כרטיסים נוספים.

