יום שלישי, 16.12.2025 שעה 23:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

נערים א': מכבי ת"א מושלמת, ניצחון חשוב לסכנין

המחזור ה-13, שיינעל מחר, הניב שערים רבים, משחק אחד בלבד שהסתיים ללא הכרעה. הצהובים נותרו עם מאזן מושלם, ניצחון הכרחי לקבוצה מהמגזר על אשדוד

שחקני מכבי תל אביב נערים א' חוגגים (רועי כפיר)
ליגת העל של שנתון נערים א' מתקרבת לשלב הסיום של הליגה הסדירה, אחריו נעבור למשחקי הפלייאוף העליון והתחתון. ארבעה מחזורים לפני ההגעה לשלב זה, יצא היום (שלישי) לדרך המחזור ה-13, שיינעל מחר בשעה 19:00, במשחק שבו תארח קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים את מ.כ נהלל יזרעאל לקרב תחתית חשוב, שכן בשל החרגתה מירידה של נועלת הטבלה, עירוני קרית שמונה, מ.כ נהלל יזרעאל מוצאת את עצמה במקום המוביל לירידת ליגה ובית"ר ירושלים מקדימה אותה בנקודה אחת.

אז מה היה לנו היום? מכבי ת"א שמרה על מאזן מושלם, הפועל ת"א ומכבי חיפה המשיכו לנצח ולא איבדו תקווה. בני סכנין זכתה בניצחון עם השלכות משמעותיות על מאבקי התחתית. שבעה משמונת המשחקים שנערכו היום הסתיימו בהכרעה. 32 שערים נכבשו בשמונה משחקים, בהחלט כמות מרשימה של שערים. 

בית"ר טוברוק נתניה - מכבי ת"א 4:1

הקבוצה מעיר היהלומים, שמקדימה בשתי נקודות בלבד את המקום האחרון, קיוותה להיות זו שתקטע את המאזן המושלם של חניכיו של ארז בלפר, שמבחינתם שומרים על קצב גבוה ועל מאזן מושלם וחגגה היום בר מצווה של ניצחונות.

שער שכבש בירלי מלאקו בדקה ה-18 העלה את מכבי ת"א ליתרון 0:1. דוד קגן בדקה ה-52 יצר שוויון זמני, אך כעבור שתי דקות נועם עזרן (2010), בנו של יניב חלוץ העבר של מכבי ת"א ומ.ס אשדוד, העלה את האורחים ליתרון 1:2. ההמשך היה של רוני האוזי, שכבש צמד שערים (65 ,90) ובכך השלים כיבוש ארבעה שערים בחמשת המשחקים האחרונים. בסיום, ניצחון 1:4 לזכות מכבי ת"א, שממשיכה להקדים בשש נקודות את הפועל ת"א ובשמונה נקודות את מכבי חיפה.

שחקני מכבי תל אביב בנערים אשחקני מכבי תל אביב בנערים א' מאושרים (רועי כפיר)

בני סכנין - מ.ס אשדוד 2:3

ניצחון שני העונה לקבוצה של סאמר מיעארי, בלם העבר של בני סכנין, שהצליחה להשתוות למ.כ נהלל יזרעאל, שאותה היא מקדימה בטבלה בזכות משחק עודף ויחס שערים עדיף. במידה ונהלל יזרעאל לא תפסיד מחר במשחק מול בית"ר ירושלים, בני סכנין תחזור למקום האחרון המעשי, אך במצב טוב בהרבה מזה שהייתה לפני המשחק היום.

בני סכנין פתחה את המשחק בצורה מצוינת וכעבור רבע שעה כבר צעדה ביתרון 0:2, בזכות שערים שכבשו: האני דגש (11) בבעיטת פנדל וכארם חלאילה בדקה ה-15. שער מצמק שכבש ליאם מלכה בדקה ה-34 צימק ל-1:2 את יתרונה של סכנין.

שחקני בני סכנין נערים אשחקני בני סכנין נערים א' חוגגים (באדיבות המועדון)

המחצית השנייה נפתחה עם שער מהיר לזכות המארחים, חוסיין דיאב העלה ליתרון 1:3. בדקה ה-76 שער שכבש ליאם מלכה העלה אותו לראשות טבלת מלך שערי קבוצתו לצידו של נועם נחמני עם שבעה שערים לכ"א, וזה גם קבע את תוצאת המשחק: ניצחון 2:3 לזכות סכנין.

יתר התוצאות:

עירוני קרית שמונה - הפועל כפר סבא 3:2 (כבשו למנצחת: שני שערים עצמיים, אלון שבי. כבשו לקרית שמונה: יהונתן אוחנה ואורן לוי)

שחקני קרית שמונה וכפר סבא מדליקים נרות ואוכלים סופגניות יחדיו (מדיה מחלקת הנוער קרית שמונה)שחקני קרית שמונה וכפר סבא מדליקים נרות ואוכלים סופגניות יחדיו (מדיה מחלקת הנוער קרית שמונה)

הפועל ת"א - הפועל חדרה 2:3 (כבשו למנצחת: פואד גנאים, יובל בן משה, אושרי טשומה. כבשו לחדרה: מואמן קבהא ואלון פלג)

מכבי חיפה - הפועל ירושלים 1:3 (כבשו למנצחת: יגל תרשיש, נועם מלכה וכמאל הנו. כבש לירושלים: איתי זליקוביץ')

מכבי פ"ת - מכבי נתניה 2:2 (כבשו לפ"ת: יהונתן שטיינברג, עדו ברקו בתוספת הזמן. כבשו לנתניה: שליו ג'נח (41) ואורן נחמיאס (83).

הפועל באר שבע - הפועל פ"ת 1:0 (כבש למנצחת: שליו אוצרי).

בני יהודה ת"א - הפועל רעננה 2:1 (כבשו למנצחת: אוראל חביב ועמית נחמני. כבש לבני יהודה: הראל חבני. משורות בני יהודה הורחקו שני שחקנים בשלהי המשחק ולאחריו)

