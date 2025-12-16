יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:03
צפו בתמונות: הפועל ת"א מארחת בארץ ביורוליג

לראשונה אי פעם במפעל, האדומים אירחו על אדמת ישראל וניצחו. עופר ינאי הנרגש, הדקות ההיסטוריות בארנה והקהל. צפו בתיעוד מעדשות המצלמה של ONE

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)
עופר ינאי מתרגש מהאירוח ההיסטורי בהיכל (רועי כפיר)עופר ינאי מתרגש מהאירוח ההיסטורי בהיכל (רועי כפיר)
עופר ינאי (אורן בן חקון)עופר ינאי (אורן בן חקון)
אלייזאלייז'ה ברייאנט מכוון את הידית (רועי כפיר)
דן אוטורו. חווה גם הוא את הקהל האדום לראשונה בארץ במסגרת היורוליג (רועי כפיר)דן אוטורו. חווה גם הוא את הקהל האדום לראשונה בארץ במסגרת היורוליג (רועי כפיר)
רן בנימין, הסוכן עידן בן אבו ודורון ליידנר באו לצפות בהיסטוריה (רועי כפיר)רן בנימין, הסוכן עידן בן אבו ודורון ליידנר באו לצפות בהיסטוריה (רועי כפיר)
עופר ינאי מדליק את החנוכייה (אורן בן חקון)עופר ינאי מדליק את החנוכייה (אורן בן חקון)
הדלקת נרות בארנה בירושלים (רועי כפיר)הדלקת נרות בארנה בירושלים (רועי כפיר)
קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את הארנה בירושלים באדום (רועי כפיר)קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את הארנה בירושלים באדום (רועי כפיר)
קהל אוהדי הפועל תל אביב ממשיך במחאה (רועי כפיר)קהל אוהדי הפועל תל אביב ממשיך במחאה (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני הכוכב האדום. הראשונים לחוות את הקהל האדום בישראל (רועי כפיר)שחקני הכוכב האדום. הראשונים לחוות את הקהל האדום בישראל (רועי כפיר)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' מנסה לעבור את ניקולה קאליניץ' (רועי כפיר)
דן אוטורו מטביע (אורן בן חקון)דן אוטורו מטביע (אורן בן חקון)
אלייזאלייז'ה בראיינט עם הכדור (אורן בן חקון)
דן אוטורו חוגג (אורן בן חקון)דן אוטורו חוגג (אורן בן חקון)
אלייזאלייז'ה בראיינט זורק (אורן בן חקון)
אוהד הפועל תל אביב עם חולצת המחאה (רועי כפיר)אוהד הפועל תל אביב עם חולצת המחאה (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס על הקווים (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס על הקווים (רועי כפיר)
גג'ימי טורק הגיע לצפות (אורן בן חקון)
גג'ארד באטלר לא מתרגש מהקהל (אורן בן חקון)
גג'ונתן מוטלי מתחנן לכדור (אורן בן חקון)
כריס גכריס ג'ונס (אורן בן חקון)
אלייזאלייז'ה בראיינט בטירוף (אורן בן חקון)
איש וונרייט ומוטלי חוגגים (אורן בן חקון)איש וונרייט ומוטלי חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (אורן בן חקון)שחקני הפועל תל אביב מאושרים (אורן בן חקון)
דימיטריס איטודיס מודה לקהל (אורן בן חקון)דימיטריס איטודיס מודה לקהל (אורן בן חקון)
כריס גכריס ג'ונס בטירוף (רועי כפיר)
כריס גכריס ג'ונס, חלק בלתי מבוטל בניצחון של הפועל ת"א (רועי כפיר)
