יום שלישי, 16.12.2025 שעה 22:16
כדורגל ישראלי

מחר: 24 כתבי אישום יוגשו נגד אוהדי הפועל ת"א

פרשת "אדום בוהק": אחרי ש-18 אוהדים שוחררו למעצר בית ולעוד 4 הוארך המעצר, הפרקליטות תמשיך בהליך ותגיש כתבי אישום נגד אנשי הקהל האדום שנעצרו

|
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

על רקע הדרבי התל אביבי שלא התקיים, מבצע “אדום בוהק” של משטרת ישראל הביא למעצרם של 24 אוהדי הפועל תל אביב בחשד למעורבות בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל ואמצעי פירוטכניקה, אשר גרמו לפציעתם של אוהדים ושוטרים.

אחרי שהצהרת התובע נגד אותם אוהדים כבר הוגשה, הפרקליטות צפויה מחר (רביעי) להגיש 24 כתבי אישום נגד אוהדי הפועל ת”א במסגרת אותה הפרשה. בית המשפט שחרר היום למעצר בית והרחקה מהמגרשים לתקופה ממושכת כ-18 אוהדים, ול-4 אוהדים נוספים הוארך המעצר עד מחר עד הגשת כתבי האישום, בעוד הפרקליטות תנסה לדרוש להאריך את מעצרם עד תום ההליכים.

כל זה קורה כמובן על רקע סאגת מחאת החולצות, כשהמשטרה עדיין נחושה בדעתה לא לאפשר לאוהדי הפועל ת”א להיכנס עם חולצה שמביעה מחאה לטענת קהל האדומים נגד המשטרה.

החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

כזכור בהצהרת התובע נכתב: “במסגרת החקירה, נחשפה שיטת הביצוע של החשודים, שפעלו בחלוקת תפקידים מסודרת ומאורגנת, במטרה להשליך את הרימונים והפירוטכניקה בתוך האצטדיון”, נכתב בהודעת המשטרה, “לאחר התחקות אחר צעדיהם באמצעות תיעודים מתוך ומחוץ לאצטדיון, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית הקושרת את כלל המעורבים להשלכת הרימונים שהובילו לאירוע החמור.

“עם התקדמות החקירה, עלה כי חלק גדול מהחשודים היו מעורבים באירוע אלימות נוסף מתאריך 8.3.25, במהלכו הגיע החשודים לפארק פרס בחולון והחלו לתקוף קבוצת אוהדים יריבה, כאשר החשודים מצויידים בכלי תקיפה: אלות מתכת, שרשראות ברזל, אגרופנים, אבוקות, גז מדמיע, כפפות, רעלות ועוד כלי מתכת”.

עוד במשטרה אמרו אז: “משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות במגרשי הספורט - ובפרט שימוש באמצעי לחימה המסכנים חיי אדם - ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות, נגד כל מי שיפעל לפגיעה בביטחון הציבור ובשלום המשתתפים באירועי ספורט”.

