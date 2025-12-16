טר שטגן יפתח בשער של ברצלונה נגד גוודלחרה

מחזיקת גביע המלך ומלכת הזכיות מתחילה את דרכה במטרה לשמור על התואר. הערב (שלישי) ב-22:30, ברצלונה של האנזי פליק, מתארחת אצל גוודלחרה מהליגה השלישית במסגרת 32 האחרונות של המפעל.

הרכב ברצלונה: מארק אנדרה טר שטגן, אריק גרסיה, אנדראס כריסטנסן, ג’ופרה טורנטס, פרנקי דה יונג, ברנאל, מארק קאסאדו, פרמין לופס, רוני ברדגג’י, לאמין ימאל ומרקוס ראשפורד.

הרכב גוודלחרה: דני ויסנטה, נאצ’ו מאיו, אבלנקה, ויקטור, חורחה קאסאדו, קאלבו, פאבלו רוחו, בורחה דיאס, פאבלו מוניוז, מאנו רמירס, קאניזו.

כאמור ומי שלא זוכר, בארסה היא זו שזכתה בעונה הקודמת, כאשר ניצחה 2:3 את ריאל מדריד במשחק מדהים בהארכה, עם אותו שער ענק של ז’ול קונדה בדקה ה-116. כעת, הקטלונים, שמגיעים במומנטום חיובי מאוד עם חמישה ניצחונות, פוגשים יריבה נוחה ומצפים להתקדם לשלב הבא.

בצד השני של המתרס, המארחת, היא קבוצה צנועה מהליגה השלישית שנמצאת במקום ה-17 בלבד בליגה שלה עם 17 נקודות ותקווה אולי לחולל סנסציה מטורפת. בסיבוב הקודם, גוודלחרה רשמה 0:1 מרשים על סאוטה מהליגה השנייה, אך הפעם היא יודעת שהמשימה קשה אף יותר.