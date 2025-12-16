יום שלישי, 16.12.2025 שעה 22:12
כדורסל ישראלי

הצטיין במכללות: עוזר המאמן החדש בנס ציונה

פרסום ראשון: הכתומים עובדים גם בגזרת הצוות המקצועי וצירפו את פול קורסארו האמריקאי, שזכה בעברו במאמן המצטיין של ה-NABC ועבר גם בפרדו של מאייר

|
שחקני נס ציונה (באדיבות המועדון)
שחקני נס ציונה (באדיבות המועדון)

עירוני נס ציונה הודיעה על החתמה גדולה היום (שלישי) בדמותו של ג’קסון רואו, אקס גולדן סטייט. בתוך כך, הקבוצה גם החתימה עוזר מאמן אמריקאי חדש בשם פול קורסארו, שמצטרף לצוות של עמית שרף.

קורסארו בן ה-36 אימן בשנה האחרונה את קבוצת IU Indy Jaguars מהמכללות, כשלפני כן אימן באינדיאנפוליס והיה עוזר מאמן בפרדו. כשחקן, האמריקאי שהגיע לכתומים בכלל שיחק פוטבול במכללות, לפני שעבר להיות שחקן כדורסל.

קורסארו החל את דרכו באוניברסיטת אינדיאנפוליס כעוזר בשנת 2012, והתקדם בקבוצה עד 2016, אז מונה לעוזר מאמן ראשי. במהלך תקופתו שם סייע לקבוצה להשיג שש עונות רצופות עם מאזן חיובי, להעפיל ארבע פעמים ברציפות לטורניר ה-NCAA בין 2013 ל-2016, ולהגיע לראשונה בתולדותיה לשלב 16 הגדולות בעונת 2014/14.

עמית שרף, מקבל עוזר חדש (שחר גרוס)עמית שרף, מקבל עוזר חדש (שחר גרוס)

בהמשך כאמור, שימש כעוזר מאמן באוניברסיטת פרדו בין 2018 ל-2020, תקופה שבה רשמה הקבוצה 32 ניצחונות בשתי עונות. בשנת 2020 חזר קורסארו לאינדיאנפוליס כמאמן ראשי, וכיהן בתפקיד ארבע עונות שבמהלכן הוביל את הקבוצה למאזן כולל של 37:79 ולשתי אליפויות אזוריות.

בעונת 2022/23 כמאמן ראשי באינדיאנפוליס, זכה בתואר מאמן השנה של ה-NABC לאחר שהוביל את הקבוצה לשיא מועדון של 26 ניצחונות ולדירוג גבוה בטורניר ה-NCAA.

