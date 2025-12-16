יד מלאה: דמבלה הוא שחקן העונה של פיפ"א

בעוד שבועיים תיגמר שנת 2025 ורגע לפני, פיפ”א מסכמת שנה עם הפרסים הגדולים. אחרי שכדור הזהב כבר חולק על ידי ה’פראנס פוטבול’ והגולדן בוי על ידי ה’טוטוספורט’, גם ארגון הכדורגל הבינלאומי לא נשאר מאחור כשהוא הכריז על שחקן העונה.

מי שהצליח להניף תואר נוסף העונה הוא לא אחר מאוסמן דמבלה, שנכנס גם להרכב השנה של הארגון. אחרי שנבחר מוקדם יותר השנה לזוכה כדור הזהב, כעת הוא מוסיף תואר נוסף לארון, אחרי שנבחר גם על ידי פיפ”א לשחקן הטוב ביותר בשנה האחרונה.

את עונת 2024/25 סיים הכוכב הצרפתי של פאריס סן ז’רמן עם 35 שערים ו-16 בישולים ב-55 משחקים, כשהוא הצעיד את הקבוצה בגאון אל עבר התארים בהם היא רגילה לזכות, הליגה והגביע המקומי, כשהוא זכה להוביל את הצרפתים אל עבר הישג השיא של המועדון, זכייה בליגת האלופות לראשונה אי פעם. בינתיים, על אף שהוא פצוע, הוא הספיק לרשום העונה שלושה שערים ושלושה בישולים ב-12 משחקים, ועם הפרס, הוא מסמן שנה אישית מוצלחת.