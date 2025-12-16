מכבי הרצליה ניצחה את ב"ש בגביע המדינה

מכבי הרצליה - קבוצה שאלמלא מעידה במחזור האחרון של העונה שעברה של קבוצת שנתון 2010 הייתה מוצאת את עצמה בליגת העל, עושה העונה חיל במחוז הדרומי של הליגה הארצית, כשלזכותה מאזן העומד על 11 ניצחונות והפסד אחד בלבד. כעת, היא מוליכה את הטבלה ביתרון של שלוש נקודות על פני הדולקות אחריה.

גם במשחקי הגביע עושה חיל הקבוצה המודרכת ע"י צחי ורד, לאחר שהחלה את דרכה במפעל עם ניצחון 2:3 במשחק חוץ מרתק מול מכבי באר שבע. אחרי שזכתה בניצחונות בהפרשים גבוהים במשחקים מול בית"ר חיפה והפועל אבו גוש/מבשרת ציון, הערב (שלישי) הצליחה הקבוצה לעבור גם קבוצה מליגת העל, הפועל באר שבע, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה. בהתחשב בעובדה שעירוני קרית שמונה, נועלת הטבלה, מוחרגת מירידה, הרי שהקבוצה מבירת הנגב מצויה כעת במקום המוביל לירידת ליגה.

מכבי הרצליה פתחה את המשחק בצורה מצוינת כשכבר לאחר 20 דקות עלתה ליתרון 0:2, בזכות שערים שכבשו: עידן שרעבי (10) ואור ססי (20) - מלך שערי הליגה של הקבוצה. קצב ההבקעות נרגע עד לשלב מתקדם של המשחק, עד שבדקה ה-69 בן שחר כבש שער שסגר עניין והעניק לקבוצה מהשרון יתרון 0:3. הפועל באר שבע הצליחה להמתיק במשהו את הגלולה המרה עם שער שכבש בדקה ה-77 גיא רם, שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות מכבי הרצליה.

שחקני הרצליה ורמת השרון (יקי גיל)

צחי ורד, מאמן מכבי הרצליה, סיכם: "משחק וניצחון חשוב מאוד מבחינתנו. פעם ראשונה - לטובת המשך המסע שלנו בגביע. פעם שנייה - לחיזוק הביטחון ביכולות שלנו, כקבוצה שיש לה שאיפה ומטרה גדולה בליגה השנייה. השחקנים שלי הציגו משחק עוצמתי ביכולות הגופניות, איכותי, בוגר ואחראי ביכולות האישיות והקבוצתיות הטכניות, ובקבלת החלטות. אני מאושר עבור הילדים האיכותיים ומוכשרים שאני מאמן. גאה בהם מאוד. זה יום חג כפול עבורנו חג אורים וחג ניצחון של המכבים מהרצליה".

מכבי הרצליה תחזור בסוף השבוע הקרוב למשחקי הליגה, כשלקבוצה מצפה משחק ביתי מול הפועל הוד השרון, שמדורגת במקום הרביעי בטבלה ואותה היא מקדימה בחמש נקודות.

מכבי הרצליה נערים ג (יקי גיל)

אצל הפועל באר שבע מציאות שונה בתכלית. הקבוצה מבירת הנגב, שהחלה את העונה תחת הדרכתו של אורן פחימה, שעבר לניהול מקצועי של החטיבה הצעירה, החלה את דרכה במפעל הגביע עם ניצחון 0:2 על עירוני מודיעין מהליגה הארצית. היה זה משחק הבכורה על הקווים של המאמן רמי ג'ורנו - שהוביל בעונת 17/18 את קבוצת נערים ג' של המועדון לזכייה בגביע.

ג'ורנו, שבעונה שעברה כמנהל מקצועי במחלקת הנוער של מ.ס באר שבע הוביל את שלוש קבוצות הנערים ואת קבוצת הנוער להעפלה לליגה הארצית, לקח על עצמו אתגר משמעותי במיוחד בעונה זו. אחרי שבמשחק הליגה הראשון הוא הוביל את קבוצתו לשוויון 1:1 במשחק מול מ.כ נווה יוסף, בשבת הקרובה מצפה לקבוצה משחק ביתי מאתגר מול השישית בטבלה, הפועל כפר סבא.