חולון מתכוננת לבורסאפור, מקריי עדיין לא זמין

הפועל חולון תחזור מחר (רביעי) לליגת האלופות של פיב”א לאחר כמעט חודש. הקבוצה הגיעה אתמול לסופיה ומשם תמשיך לסמוקוב שבבולגריה לקראת משחק הנעילה של שלב הבתים מול בורסאספור הטורקית.

מי שלא יצא עם חולוניה למשחק הוא ג'ורדן מקריי, שסובל עדיין מכאבים ברגלו ובמועדון העדיפו לאפשר לו מנוחה, בתקווה שישוב לשחק ביום ראשון הקרוב במשחק נגד מכבי רעננה במסגרת ליגת ווינר סל. פרט אליו, אמור לעמוד סגל מלא לרשות הצוות המקצועי.

עידן זלמנסון התייחס להתמודדות הצפויה: "מגיעים למשחק חשוב עבורנו שניצחון בו יוכל לסדר לנו הגרלה נוחה יותר בפלייאין. בורסאספור קבוצה טובה אפילו שהמאזן שלה לא מראה את זה.

עידן זלמנסון (ראובן שוורץ)

“המשימה שלנו היא קודם כל להגיע דרוכים ולבצע את מה שהצוות המקצועי עבד איתנו עליו. כמו כן, נצטרך להעלות את הרמה שלנו כקבוצה מתחילת המשחק כדי לא להיכנס שוב לפיגור ולרדוף אחרי היריבה שלנו כל המשחק", סיים.