על רקע החולצות: עימות בין סימון דוידסון למפכ"ל

סאגת חולצות המחאה של אוהדי הפועל תל אביב נגד המשטרה ממשיכה, כשהפעם חבר הכנסת, סגן יו”ר הכנסת ויו”ר ועדת המשנה לספורט חבר הכנסת סימון דוידסון ממפלגת “יש עתיד”, נכנס לעימות עם מפכ”ל המשטרה דני לוי גם לאור הנחיית האחרון ששוטרים לא ישתתפו בדיונים בכנסת שאותם מוביל דוידסון.

מפכ”ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, נתן הנחיה ששוטרים לא ישתתפו בדיונים בכנסת שאותם מוביל חבר הכנסת, שהגיב: ״כיו״ר ועדת המשנה לספורט, אני פועל בשיתוף מלא עם משטרת ישראל בכל הנוגע למאבק באלימות במגרשים. אלימות אוהדים היא קו אדום ויש לעצור אותה ולהעניש עליה בחומרה. עם זאת, אני מבקש לעשות הבחנה ברורה וחד משמעית בין אלימות פלילית לבין חופש הביטוי של אזרחים במדינה דמוקרטית.

“לא ייתכן שלא יאפשרו לאדם להיכנס למגרש רק משום שלבש חולצה המביעה מחאה - גם אם מדובר במחאה חריפה או לא נוחה. הנפת דגלים עם הכיתוב ׳כהנא צדק׳ או סמלים כהניסטיים אינה פחות חמורה, והאכיפה חייבת להיות שוויונית ועקבית”.

חולצת המחאה (רועי כפיר)

דוידסון סיכם: “היום מונעים כניסה למגרש בגלל חולצה ומחר ימנעו כניסה לחנות, לאירוע או למרחב ציבורי אחר. עלינו לעמוד בנחישות על זכות חופש הביטוי של אזרחי מדינת ישראל. זו מהות הדמוקרטיה, וזו האחריות שלנו כנבחרי ציבור”. כזכור, דוידסון עלה היום (שלישי) לראיון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE שם אמר: “לא אתן לאף שר גזען לפגוע בספורט הישראלי”.

המפכ״ל הביע שאט נפש מח״כ דוידסון ודורש ממנו להתנצל בפני 32 אלף שוטרים ו-40 אלף מתנדבים, שהוא קורא לשוטרים חלאות, שיש שוטר גיבור ישראל רן גויאלי חטוף בעזה. לוי עומד על דעתו ששוטרים לא ידרכו בוועדה שיוביל ח״כ דוידסון.