הפועל פ"ת מבקשת לא לשבץ את פז למשחקיה

שלושה ימים חלפו מאז ההפסד של הפועל פ"ת בדרבי הנוער 4:3 למכבי פ"ת ובמועדון עדיין לא נרגעו מתצוגת השיפוט הרעה, לטענתם, של צוות השיפוט בראשות השופט אופיר פז. היום (שלישי), במועדון שלחו מכתב נוקב לאיגוד השופטים.

"במשחק הנוער מיום 13.12.2025, בו שפט מר אופיר פז, נרשמה שורה של ליקויים מהותיים בהתנהלות צוות השיפוט, אשר חרגו מסטנדרט שיפוט סביר ופגעו באופן ממשי בהוגנות המשחק, בניהולו ובאמון במערכת השיפוט.

"במהלך המשחק ניכר חוסר אחידות מובהק בשריקות ובהפעלת שיקול הדעת: פער חריג בכמות העבירות שנשרקו (26 לחובתנו לעומת 16 ליריבה), ענישה משמעתית בלתי מידתית (7 כרטיסים צהובים ו-3 כרטיסים אדומים, לרבות אנשי צוות, לעומת 2 כרטיסים צהובים בלבד למכבי פ"ת), וכן שליפת כרטיסים מוקדמת ומכבידה כבר במחצית הראשונה, בעת יתרון קבוצתנו 1:3.

“בנוסף לכך התקבלו מספר החלטות מכריעות המעוררות קושי מקצועי מהותי, ובכללן: שריקת פנדל שאינה נתמכת במגע מצד שחקנינו, החלטה על פנדל חוזר חרף עמידת השוער על קו השער כחוק, והיעדר אכיפה משמעתית כלפי התגרויות וחגיגות פרובוקטיביות של שחקני היריבה מול יציע אוהדינו. מנגד, אמירות מינוריות מצד שחקנינו ואנשי הצוות נענו בכרטיסים אדומים ישירים".

כדורגל, אילוסטרציה (רועי כפיר)

עוד נכתב: "התנהלות השופט הרביעי כלפי ספסל קבוצתנו בלבד, תוך היעדר יחס דומה לספסל היריבה, מחזקת את תחושת חוסר השוויון ואת הכשל בניהול המשחק. האירועים האמורים מתועדים במלואם בווידאו ומעידים על כשל מצטבר ולא נקודתי, אשר הוביל להסלמת האווירה ופגע פגיעה חמורה בעקרונות ההוגנות והספורטיביות.

"יתרה מכך, הציטוטים המיוחסים בדו״ח השיפוט לבעלי תפקידים במועדון אינם משקפים נאמנה את הדברים שנאמרו בפועל, ומעלים קושי נוסף באשר לדיוק ולמהימנות הדו"ח.

"לאור האמור, נבקש כי המקרה ייבחן לעומק על ידי הגורמים המוסמכים, וכי השופט וצוותו לא ישובצו למשחקי מחלקתנו בעתיד, זאת על מנת לשמר את אמון המועדון במערכת השיפוט ואת תקינות התחרות.

"פנייה זו מוגשת באופן ענייני ואחראי, אך מתוך עמדה ברורה וחד-משמעית כי התנהלות זו אינה עומדת בסטנדרטים המצופים מצוות שיפוט בהתאחדות לכדורגל”.