יום שלישי, 16.12.2025 שעה 16:46
כדורגל ישראלי

בית"ר תעמוד לדין על אירועי המשחק מול סכנין

בעקבות האירועים במהלך ה-1:2 בטדי, המועדון יעמוד לדין בגין התפרעות אוהדים, קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ופגיעה ע"י אוהדים. דו"ח השופט בפנים

|
קהל אוהדי בית
קהל אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים חזרה למסלול הניצחונות אתמול (שני) עם 1:2 על בני סכנין, משחק שבמסגרתו בין היתר בקבוק שנזרק מכיוון היציע פגעו בשוער של הקבוצה מהמגזר מוחמד אבו ניל.

בתוך כך, תובע ההתאחדות החליט להעמיד את בית"ר ירושלים לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים, קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ופגיעה ע"י אוהדים ואת דארמי אבראהימה בגין התנהגות בלתי הולמת. הדיון יתקיים ביום רביעי 17.12.25 בשעה 17:00.

דו”ח השופט

“1. המשחק התחיל באיחור של 01:10 דקות וזאת בשל איחור של 2.5 דקות ביציאת שחקני בני סכנין מחדר ההלבשה.
2. בדקה ה-14 נזרקו למגרש כ-7 חפצים מהיציע הצפוני (קהל אוהדי בית”ר).
3. בדקה ה-15 נשמעו קריאות גזעניות מהיציע המזרחי: ‘מוחמד מת’, ‘מוות לערבים’”.
4. בדקה ה-21 נזרק בקבוק למגרש מכיוון היציע הצפוני (קהל אוהדי בית”ר).
5. בדקה ה-24 נשמעו קריאות מהיציע המזרחי “אני שונא את כל הערבים”.
6. בדקה ה-39 הושלך מצת לשדה המשחק מכיוון היציע המזרחי (קהל אוהדי בית”ר).
7. בדקה ה-45+1 נורה זיקוק מכיוון היציע הדרומי (קהל אוהדי בית”ר). כתוצאה מכך, התלונן שוער בני סכנין על כאב באוזניים וירד מכר הדשא למחצית עם רופא הקבוצה.
8. בדקה ה-45+1 נזרק חפץ מכיוון היציע המזרחי שפגע בשחקן סכנין.
9. שחקני סכנין איחרו בעלייה לכר הדשא לפתיחת המחצית השנייה, האיחור היה של 01:10 דקות וגרם לעיכוב.
10. בדקה ה-46 נזרקו כ-3 חפצים לכיוון שוער בני סכנין מכיוון היציע הצפוני, החפצים לא פגעו באף אחד. בשלב זה הוריתי לכרוז להכריז אזהרה לקהל בנוגע לזריקת חפצים.
11. בדקה ה-76 נזרק בקבוק פלסטיק מיציע אוהדי בית”ר לעברו של שוער סכנין. הבקבוק פגע בגבו של השוער שנפגע והיה שרוע על הדשא. בשלב זה הוריתי לשחקני הקבוצות להגיע לעיגול האמצע, הכרוז כרז בפעם השנייה אזהרה לכלל הקהל. בנוסף, שוחחתי עם הקפטנים של הקבוצות.
12. בדקה ה-94 לאחר השער של בית”ר, פרצו כ-20 אוהדי בית”ר אשר ירדו מכיוון היציע המזרחי אל מאחורי שלטי הפרסום ולאחר 30 שניות חזרו ליציע. לאחר מספר שניות כ-200 אוהדי בית”ר עברו את הגדל ועמדו מאחורי שלטי הפרסום.
13. לדברי המשקיף, לאחר שריקת סיום המשחק, עם הירידה לחדרי ההלבשה בעט שחקן סכנין מספר 11 בעמוד המחסום המתחם את עמדת ה-VAR ופגע במסך.
14. לאחר סיום המשחק הוצת רימון עשן ביציע המזרחי שאוכלס ע”י אוהדי בית”ר. הרימון לא נזרק והיה ביציע בלבד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */