בית"ר תעמוד לדין על אירועי המשחק מול סכנין

בית”ר ירושלים חזרה למסלול הניצחונות אתמול (שני) עם 1:2 על בני סכנין, משחק שבמסגרתו בין היתר בקבוק שנזרק מכיוון היציע פגעו בשוער של הקבוצה מהמגזר מוחמד אבו ניל.

בתוך כך, תובע ההתאחדות החליט להעמיד את בית"ר ירושלים לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים, קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ופגיעה ע"י אוהדים ואת דארמי אבראהימה בגין התנהגות בלתי הולמת. הדיון יתקיים ביום רביעי 17.12.25 בשעה 17:00.

דו”ח השופט

“1. המשחק התחיל באיחור של 01:10 דקות וזאת בשל איחור של 2.5 דקות ביציאת שחקני בני סכנין מחדר ההלבשה.

2. בדקה ה-14 נזרקו למגרש כ-7 חפצים מהיציע הצפוני (קהל אוהדי בית”ר).

3. בדקה ה-15 נשמעו קריאות גזעניות מהיציע המזרחי: ‘מוחמד מת’, ‘מוות לערבים’”.

4. בדקה ה-21 נזרק בקבוק למגרש מכיוון היציע הצפוני (קהל אוהדי בית”ר).

5. בדקה ה-24 נשמעו קריאות מהיציע המזרחי “אני שונא את כל הערבים”.

6. בדקה ה-39 הושלך מצת לשדה המשחק מכיוון היציע המזרחי (קהל אוהדי בית”ר).

7. בדקה ה-45+1 נורה זיקוק מכיוון היציע הדרומי (קהל אוהדי בית”ר). כתוצאה מכך, התלונן שוער בני סכנין על כאב באוזניים וירד מכר הדשא למחצית עם רופא הקבוצה.

8. בדקה ה-45+1 נזרק חפץ מכיוון היציע המזרחי שפגע בשחקן סכנין.

9. שחקני סכנין איחרו בעלייה לכר הדשא לפתיחת המחצית השנייה, האיחור היה של 01:10 דקות וגרם לעיכוב.

10. בדקה ה-46 נזרקו כ-3 חפצים לכיוון שוער בני סכנין מכיוון היציע הצפוני, החפצים לא פגעו באף אחד. בשלב זה הוריתי לכרוז להכריז אזהרה לקהל בנוגע לזריקת חפצים.

11. בדקה ה-76 נזרק בקבוק פלסטיק מיציע אוהדי בית”ר לעברו של שוער סכנין. הבקבוק פגע בגבו של השוער שנפגע והיה שרוע על הדשא. בשלב זה הוריתי לשחקני הקבוצות להגיע לעיגול האמצע, הכרוז כרז בפעם השנייה אזהרה לכלל הקהל. בנוסף, שוחחתי עם הקפטנים של הקבוצות.

12. בדקה ה-94 לאחר השער של בית”ר, פרצו כ-20 אוהדי בית”ר אשר ירדו מכיוון היציע המזרחי אל מאחורי שלטי הפרסום ולאחר 30 שניות חזרו ליציע. לאחר מספר שניות כ-200 אוהדי בית”ר עברו את הגדל ועמדו מאחורי שלטי הפרסום.

13. לדברי המשקיף, לאחר שריקת סיום המשחק, עם הירידה לחדרי ההלבשה בעט שחקן סכנין מספר 11 בעמוד המחסום המתחם את עמדת ה-VAR ופגע במסך.

14. לאחר סיום המשחק הוצת רימון עשן ביציע המזרחי שאוכלס ע”י אוהדי בית”ר. הרימון לא נזרק והיה ביציע בלבד”.