רבע 2, 06:55: בני הרצליה - טנריפה 25:30

בעוד שהקבוצות הישראליות שמשתתפות ביורוליג והיורוקאפ חזרו לארח בארץ, לא כך הדבר בליגת האלופות של פיב”א. בשעה זו בני הרצליה “מארחת” בצ’כיה את טנריפה במסגרת המחזור השישי של המפעל.

יהוא אורלנד ושחקניו מגיעים להתמודדות במומנטום חיובי מאוד כשהם נמצאים ברצף של חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל 80:95 גדול על הפועל ירושלים במחזור האחרון בליגה. למרות הכושר הטוב בתקופה האחרונה, הקבוצה מהשרון איבדה סיכוי להעפיל לשלב הבא לאחר שהפסידה בארבעת משחקיה הראשונים במפעל העונה.

מנגד, החבורה מהאיים הקנריים נמצאת בפסגת הבית כשהיא מחזיקה במאזן חיובי 1:4, הפוך מזה של יריבתה מישראל. במשחקה האחרון הקבוצה שמשחקת בליגה הספרדית גברה 96:108 על בראוגן במסגרת הליגה המקומית.

רבע ראשון: 19:25 להרצליה

החמישייה של בני הרצליה: דאוסון, היידיגר, אונואקו, פרנסיס, ורנאדו.

החמישייה של טנריפה: דיאס, בורדון, גיידריטיס, דורנקאמפ, שרמדיני, ואן בק.

טנריפה פתחה חזק יותר את הרבע הראשון ועלתה ליתרון 2:8, עם שלשות של בורדון ודורנקאמפ. אונואקו השאיר את הרצליה קרובה. שלשה של היידיגר הורידה את ההפרש לנקודה בלבד, ג’ונס העלה את הרצליה ליתרון ראשון, קרטר ולוגשי הגדילו את היתרון.

רבע שני

הרבע השני נפתח באיבודי כדור של הרצליה וריצה של הספרדים בהובלת דיאס וסקארב, שצמצמו ל-4 בלבד.

