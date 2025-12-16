יום שלישי, 16.12.2025 שעה 22:18
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

מנצח רשמי אין: המצטיינים בפנטזי וטוויסט אפריקה

המחזור לא התקיים במלואו עקב דחיית המשחק של ויאריאל, ולכן יש מוביל, אך לא מנצח סופי. מי השחקנים שבלטו בברצלונה וריאל והעדכון לקראת אל' אפריקה

|
פדרי ובלינגהאם (IMAGO)
פדרי ובלינגהאם (IMAGO)

נתחיל מהסוף, למחזור ה-16 בלה ליגה עדיין אין מנג’ר מנצח, כי הוא עדיין לא התקיים בשלמותו, המשחק בין לבאנטה לוויאריאל נדחה ועדיין לא התקיים, והמשמעות היא שלא ניתן לדעת באופן סופי מהו ההרכב המנצח עד שאחרון המשחקים ישוחק. יחד עם זאת ישנו כיוון ברור וכמובן גם ניקוד של כמעט כל המשחקים בפנטזי.

לעמוד המשחק לחצו כאן. נציין שלקראת אליפות אפריקה, המנג’רים בפנטזי לא יוכלו לבחור להרכב שלהם את השחקנים מלה ליגה שזומנו לטורניר.

הניצחון של ריאל מדריד 1:2 על אלאבס עזר לה לנשום לרווחה, כאשר ג’וד בלינגהאם עם בישול, 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-4 תיקולים הצטיין עם 10 נקודות, ויניסיוס ורודריגו סיימו עם 6 נקודות כל אחד וקיליאן אמבפה, למרות שהוא פצוע, כבש ותרם תשע נקודות.

האלופה ברצלונה נהנתה מ-10 נקודות של אריק גארסיה ופדרי בניצחון 0:2 על אוססונה, כאשר ז’ול קונדה, ג’רארד מרטין ואלחנדרו באלדה תרמו 9 נקודות כל אחד, לאמין ימאל סיים עם 8 נקודות למרות שלא כבש או בישל, וראפיניה סיים עם 12 נקודות בזכות הצמד האישי המצוין.

תשייט לאליפות? ברצלונה מנצחת את אוססונה

בניצחון 1:2 של אתלטיקו מדריד על ולנסיה קוקה היה זה שהצטיין עם 10 נקודות, ובג’ירונה שגברה בתוצאה זהה על ריאל סוסיאדד קיבלנו מופע חריג של ויקטור ציגנקוב עם 17 נקודות (צמד, 3 מסירות מפתח ו-2 דריבלים). מיורקה נהנתה מ-12 נקודות של עומאר מסקראל שכבש ובישל ובאספניול ההגנה גנבה את ההצגה כשלאנדרו קאבררה הבקיע את השער המכריע ב-0:1 על חטאפה וסיים עם 15 נקודות.

עוד במחזור, סביליה הביסה 0:4 את אוביידו כשפביו קארדוסו (10), חואקין אוסו (12) ואקור אדאמס (10) בלטו, סלטה ויגו ניצחה 0:2 את בילבאו עם 12 נקודות של חאבי רואדה ו-10 של וויליוט סוודברג שהמשיך בכושר החיובי מה-0:2 בברנבאו, ואנדריי ראטיו מראיו וייקאנו שוב גילה יציבות עם הופעה של 11 נקודות ב-0:0 מול בטיס, שגם אצלה שחקן הגנה הצטיין עם 11 נקודות, הבלם נתן.

את הדירוג הכללי בפנטזי מוליך F.C LUGAMESSI עם 1,487 נקודות, אחת בלבד יותר מ-The best 11 השני. נכון לעכשיו, מנצח המחזור הוא “של ריאל השנה” עם 99 נקודות, כשההרכב המנצח הוא: מרקו דמיטרוביץ’, קארל סטרפלט, אוסקר מינגסה, אנדריי ראטיו, ז’ול קונדה, איימאר אורוס, ברהים דיאס, ויקטור ציגנקוב, מיקל חאורגיסאר, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן). כאמור, המנצח עלול להשתנות עם השלמת המשחק החסר.

