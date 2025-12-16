עירוני אשדוד ומכבי אשקלון עלו שלב בגביע

שלב 32 הגדולות במשחקי גביע המדינה של מחלקות הנוער יצא אמש (שני) לדרך, כשבמוקד עמדו משחקי שנתון נערים ג'. בעוד שהמשחק בין קבוצות "צו פיוס" של מ.ס פרדס חנה-כרכור ומכבי הרצליה בוטל בשל תנאי המגרש, שני משחקים שנערכו במזג אוויר קר וגשום הניבו הרבה שערים, בסיומם שתיים מהנציגות של ערי החוף הדרומיות של ישראל חגגו העפלה לשמינית הגמר.

הפועל מחנה יהודה פ"ת - עירוני אשדוד 2:2 (4:3 בפנדלים)

מחזור הגביע רק בתחילתו, אך ככל הנראה המשחק הדרמטי של המחזור כבר נערך. במגרש שבשכונת מחנה יהודה בפ"ת נפגשו קבוצות "צו פיוס" של הפועל מחנה יהודה פ"ת ועירוני אשדוד למשחק על כל הקופה. מחנה יהודה מדורגת במקום השישי בטבלת המרכז, למשחק היא התייצבה לאחר שניצחה בסיבוב הראשון בתוצאה 1:2 את המשחק הביתי מול הפועל בארי אשכול.

עירוני אשדוד מדורגת במקום השלישי בטבלת מחוז שפלה, והיא התייצבה למשחק לאחר שבתחילת דרכה במשחקי הגביע ניצחה 4:5 את הפועל ראשל"צ מערב ובסיבוב הקודם ניצחה בביתה 0:1 את הפועל נוף הגליל מארצית צפון.

המשחק החל עם שער מהיר, כאשר כבר בדקה הראשונה דויד אלימלך, שכבש 13 שערי ליגה, העלה ליתרון את אשדוד, אך שלוש דקות מאוחר יותר יהלי עוז קבע שוויון. בדקה ה-12, המהפך הגיע משער שכבש עומר שמחי שהעניק יתרון למחנה יהודי, אך בדקה ה-31 אלימלך השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק כבר בשלב מוקדם, תוצאה שנשמרה גם במהלך הארכה.

דו קרב הפנדלים עמד בסימן תצוגת שוערות מרשימה של שני השוערים: עוז אזולאי, שוערה של אשדוד - הדף ארבע בעיטות. נדב ארגוב - שוערה של מחנה יהודה, הדף שתי בעיטות. עידן ספיר כבש את השער המכריע לזכות אשדוד, שחגגה ניצחון 3:4 והעפילה לשלב שמינית הגמר. עוד כבשו לאשדוד: שליו אסולין - מלך שערי הקבוצה, נועם מלול ומאור יעקב. כבשו לזכות מחנה יהודה: אליה יוסף, איתי נינו ועומר שמחי.

איציק מגרה, מאמן עירוני אשדוד, אמר בסיום: "המשחק שוחק בגשם שוטף, במגרש מוצף מים. היה קשה לשתי הקבוצות להניע את הכדור. שיחקנו מול קבוצה טובה. היה קצת קשה למצוא דרך איך לשחק בתנאים כאלה, אבל השחקנים שלי נתנו את הגוף ואת הנשמה. הרווחנו את ההישג ביושר. כמובן שהמטרה העיקרית שלנו היא לעלות ליגה. כל שלב שאנחנו עוברים בגביע זה בונוס. זה היסטוריה במועדון כמו עירוני אשדוד, מעולם לא הגענו לשלבים האלה. הקבוצה שלנו היא היחידה שממשיכה לייצג את המועדון במשחקי הגביע, נמשיך לעשות הכל כדי לייצג את המועדון בכבוד, אבל אני שוב מדגיש: המטרה העיקרית שלנו הייתה ונשארה - עליית ליגה".

מכבי אשקלון - מכבי רחובות 1:3

שבוע אחרי שמכבי אשקלון ניצחה 2:6 את מ.ס דימונה במשחק העונה של מחוז דרום - ניצחון שהותיר את אשקלון בפסגת הטבלה עם מאזן מושלם, שבועיים לאחר שניצחה במשחק הגביע הביתי 1:3 את בית"ר פרדס חנה - הצליחה הקבוצה של פז בלאי לנצח 1:3 קבוצת "צו פיוס" עיקשת, שמדורגת במרכז טבלת מחוז שפלה ולה היה זה משחק גביע ראשון העונה.

שחקני נערים ג עם דגל לזכרו של אופק ברהני (אנה שיבייב)

שער שכבש בדקה ה-21 מלך שערי ליגת דרום, אברהם וורקו, העלה את אשקלון ליתרון 0:1 בדקה ה-22. את המחצית השניה פתחה אשקלון עם שער שכבש עידן פרץ, שהכפיל את יתרונה ל-0:2. בדקה ה-55 שער שכבש רביד רטה האורח צימק את יתרונה של אשקלון ל-1:2. המילה האחרונה הייתה של אשקלון. שער שכבש מאור שחם בשלהי המשחק, לאחר שנכנס כמחליף בדקה ה-57, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות אשקלון.

פז בלאי, מאמן אשקלון, סיכם את המשחק: "ידענו שמצפה לנו משחק לא פשוט מול קבוצה ששיחקה במערך צפוף. היינו מוכנים טקטית, שיחקנו בשקט ובסבלנות, שלטנו בקצב וידענו לנצל את המצבים שלנו. אני שמח על הניצחון ועל העליה לשלב הבא בגביע. אני גאה בכל שחקן בקבוצה. אנחנו ממשיכים להיות מרוכזים, נמצאים במקום הראשון בליגה והמטרה היא להמשיך באותה דרך, משחק אחרי משחק".