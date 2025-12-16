מכה להפועל ת"א: טוריאל יושבת למשך חודש

הפועל ת"א קיבלה היום (שלישי) חדשות רעות: כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, נפצע בקרסול במשחק האחרון נגד הפועל קריית שמונה והוא ייאלץ להיעדר בחודש הקרוב. לפיכך הוא ייעדר מול מכבי בני ריינה, מול מ.ס אשדוד (כולל בגביע), בית"ר ירושלים והפועל חיפה. ייתכן שיחזור למשחק מול הפועל ב"ש באמצע ינואר 2026.

טוריאל כבש ב-2:2 מול עירוני קריית שמונה את השער השני, אבל לאחר מכן הרגיש כאבים והוחלף בעקבות הפציעה. לאחר שעבר בדיקות, התבררה חומרת הפציעה המדויקת שלו.

מי שאמור למלא את מקומו של טוריאל הוא לויזוס לויזו, שישחק בפעם הראשונה בתפקידו המקורי כפי ששיחק באומוניה ניקוסיה. מור בוסקילה אמור לתפוס את מקומו של לויזו בכנף שמאל.

ברדה: ״עשו הכל כדי שנפסיד״

אחרי המכירה של רן בנימין וההיעדרויות של שאנדה סילבה ודורון ליידנר, הסגל של הפועל תל אביב מתקצר ועל כך יתנו את הטון בחלון ההעברות של ינואר.