מחצית: מכבי ת"א - בית"ר י-ם 0:1

המחזור ה-13 בליגת העל לנוער מספק לנו בשעה זו מספר משחקים מעניינים כאשר במוקד: מכבי תל אביב מארחת את בית”ר ירושלים, המוליכה הפועל תל אביב מתארחת אצל עירוני קריית שמונה, והפועל באר שבע מתמודדת מול הפועל עכו.

מכבי תל אביב – בית”ר ירושלים 0:1

המארחת מגיעה להתמודדות שלזכותה 20 נקודות, לאחר שחגגה במחזור הקודם עם 0:3 על נועלת הטבלה הפועל עכו. מנגד, החבורה מהבירה שנמצאת במקום השני בטבלה באה למשחק עם רצון לחזור למסלול, לתקן ולהתקרב אפילו יותר לפסגה, אחרי שהפסידה 1:3 לעירוני קריית שמונה.

שחקני הנוער של מכבי תל אביב (שחר גרוס)

שחקני הנוער של בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

בן מנספורד ואבי ריקן ביציע (שחר גרוס)

אופיר חיים ביציע (שחר גרוס)

דקה 42, שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון 0:1: עילאי בן סימון מצא את עצמו עם הפנים לעבר השער והוא הבקיע גול אדיר לאחר שבעט מרחוק כדור עוצמתי ומדויק שנכנס דרך החיבורים.

עירוני קריית שמונה – הפועל תל אביב 0:0

הצפוניים באים למשחק לאחר הניצחון 1:3 על בית”ר ירושלים שבמקום השני בטבלה וכעת היא רוצה להפתיע ולמנף את המומנטום מול מוליכת הליגה. מנגד, האורחת מגיעה להתמודדות מהמקום הראשון בליגה, לאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות והיא רוצה להמשיך את הרצף ולשמור על מקומה בפסגה ואולי אף להגדיל את הפער.

הפועל באר שבע – הפועל עכו 0:2

הדרומיים מגיעים להתמודדות לאחר שלא הפסידו בששת משחקיהם האחרונים, כולל הניצחון 0:1 על בני יהודה במחזור הקודם. למארחת יש 21 נקודות והיא רוצה להמשיך את הרצף. מן הצד השני, נועלת הטבלה מהצפון שעדיין לא ניצחה העונה והיא באה למשחק לאחר תשעה הפסדים רצופים.

דקה 13, שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון 0:1: לאחר כדור קרן של המארחת, הגנת האורחת ניסתה להרחיק את הכדור מהרחבה ללא הצלחה ובתום ערבוביה הבלם איתי קנריק בעט לרשת.

דקה 23, שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:2: לאחר שקיבל כדור רוחב מהאגף השמאלי, יונתן גרינבאום בעט מתוך הרחבה ומצא את הרשת.