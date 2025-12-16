יום שלישי, 16.12.2025 שעה 16:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
2712-2412הפועל ת"א1
2420-2412בית"ר ירושלים2
2311-2411מכבי חיפה3
2315-2312מכבי פ"ת4
2221-3812מכבי נתניה5
2114-2112הפועל ב"ש6
2121-2712הפועל פ"ת7
2014-2412מכבי ת"א8
1820-2113מ.ס. אשדוד9
1827-1912עירוני ק"ש10
1611-1412בני יהודה11
1517-2112הפועל כפ"ס12
1521-2411הפועל רעננה13
1128-1212מכבי הרצליה14
1028-2112הפועל רמה"ש15
932-1413הפועל חיפה16
828-1412הפועל ראשל"צ17
134-912הפועל עכו18

מחצית: מכבי ת"א - בית"ר י-ם 0:1

ליגת העל לנוער, מחזור 13: בן סימון כבש לזכות המארחת, החבורה מהבירה שנמצאת במקום השני מנסה לחזור למשחק. במקביל: קריית שמונה - הפועל ת"א 0:0

|
לוטם אסרס מוסר (שחר גרוס)
לוטם אסרס מוסר (שחר גרוס)

המחזור ה-13 בליגת העל לנוער מספק לנו בשעה זו מספר משחקים מעניינים כאשר במוקד: מכבי תל אביב מארחת את בית”ר ירושלים, המוליכה הפועל תל אביב מתארחת אצל עירוני קריית שמונה, והפועל באר שבע מתמודדת מול הפועל עכו.

מכבי תל אביב – בית”ר ירושלים 0:1 

המארחת מגיעה להתמודדות שלזכותה 20 נקודות, לאחר שחגגה במחזור הקודם עם 0:3 על נועלת הטבלה הפועל עכו. מנגד, החבורה מהבירה שנמצאת במקום השני בטבלה באה למשחק עם רצון לחזור למסלול, לתקן ולהתקרב אפילו יותר לפסגה, אחרי שהפסידה 1:3 לעירוני קריית שמונה.

שחקני הנוער של מכבי תל אביב (שחר גרוס)שחקני הנוער של מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני הנוער של בית"ר ירושלים (שחר גרוס)שחקני הנוער של בית"ר ירושלים (שחר גרוס)
בן מנספורד ואבי ריקן ביציע (שחר גרוס)בן מנספורד ואבי ריקן ביציע (שחר גרוס)
אופיר חיים ביציע (שחר גרוס)אופיר חיים ביציע (שחר גרוס)

דקה 42, שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון 0:1: עילאי בן סימון מצא את עצמו עם הפנים לעבר השער והוא הבקיע גול אדיר לאחר שבעט מרחוק כדור עוצמתי ומדויק שנכנס דרך החיבורים.

עירוני קריית שמונה – הפועל תל אביב 0:0 

הצפוניים באים למשחק לאחר הניצחון 1:3 על בית”ר ירושלים שבמקום השני בטבלה וכעת היא רוצה להפתיע ולמנף את המומנטום מול מוליכת הליגה. מנגד, האורחת מגיעה להתמודדות מהמקום הראשון בליגה, לאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות והיא רוצה להמשיך את הרצף ולשמור על מקומה בפסגה ואולי אף להגדיל את הפער.

הפועל באר שבע – הפועל עכו 0:2

הדרומיים מגיעים להתמודדות לאחר שלא הפסידו בששת משחקיהם האחרונים, כולל הניצחון 0:1 על בני יהודה במחזור הקודם. למארחת יש 21 נקודות והיא רוצה להמשיך את הרצף. מן הצד השני, נועלת הטבלה מהצפון שעדיין לא ניצחה העונה והיא באה למשחק לאחר תשעה הפסדים רצופים. 

דקה 13, שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון 0:1: לאחר כדור קרן של המארחת, הגנת האורחת ניסתה להרחיק את הכדור מהרחבה ללא הצלחה ובתום ערבוביה הבלם איתי קנריק בעט לרשת. 

דקה 23, שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:2: לאחר שקיבל כדור רוחב מהאגף השמאלי, יונתן גרינבאום בעט מתוך הרחבה ומצא את הרשת.    

הוספת תגובה



טוען תגובות...
