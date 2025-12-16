יום שלישי, 16.12.2025 שעה 16:27
אלונסו: חשוב שהאמת בפרשת נגריירה תצא לאור

מאמן ריאל מדריד גיבה את הצהרותיו של פרס: "בחו"ל מופתעים שאין השלכות, זה לא נורמלי". וגם: אנדריק, רודריגו, השיא של אמבפה וההתפתחות האישית שלו

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

צ’אבי אלונסו ערך היום את מסיבת העיתונאים של ריאל מדריד לקראת משחק הגביע מול טלאברה, שייערך מחר (רביעי, 22:00). מאמן הבלאנקוס התייחס למגוון רחב של נושאים, החל מהמפגש הצפוי בגביע, דרך מצב חדר ההלבשה והשחקנים, ועד סוגיות שיפוט ופרשות שמלוות את הכדורגל הספרדי.

אלונסו פתח ואמר: “צהריים טובים. אנחנו תמיד יודעים שהגביע הוא מפעל מיוחד. הוא נותן לך הזדמנות להתמודד מול קבוצות כמו טלאברה, אבל זה גם מפעל שבו מתרחשות הפתעות גדולות. אנחנו מגיעים עם אותו כבוד ואותה הכנה כמו תמיד. אנחנו מוכנים”. על חשיבות הגישה והגישה המנטלית הוסיף: “אלה ימים שבהם אנחנו צריכים להתכונן למשחק מבחינה טקטית, פיזית ומנטלית. אלה תנאים שונים ממה שאנחנו רגילים אליו, והכנה עם הגישה הנכונה תהיה קריטית”.

בנוגע למשחק מול יריבה מהליגה הנמוכה אמר: “זה משחק שצריך להכין אליו את הראש, כי הסיטואציות שונות. אנחנו לא רוצים הפתעות, אנחנו רוצים להיות אמינים. מחר נעלה עם הרכב תחרותי כדי להעפיל”. על ההנאה והקושי שבתפקיד הוסיף: “התפקיד מחייב לדעת בכל רגע מה האחריות שלך. אני נהנה מההזדמנות הזו, גם ברגעים הטובים וגם בפחות טובים. זו זכות”.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

בהמשך התייחס להתפתחות האישית שלו: “צ’אבי שהגיע ביוני הוא לא אותו צ’אבי של עכשיו. במהות כן, אבל למדתי דברים, הייתי צריך להתאים דברים בעצמי, ויש התקדמות. זה טבעי, אנחנו מתפתחים. והדבר החשוב הוא שזה לטובה. יש עוד דרך לעבור”.

על רודריגו, שכבש בשני משחקים רצופים, אמר אלונסו: “אני שמח מאוד ששאלתם, כי רודריגו היה חדשות מצוינות. לא רק בגלל השערים, אלא בגלל התפקיד שהוא ממלא כשחקן רביעי בקישור או חלוץ שלישי. אלה עמדות שלא תמיד קל להגדיר, אבל הן נותנות לנו איזון הגנתי. וכשאתה מוסיף לזה שערים, עם האיכות שתמיד הייתה לו, זה היה מאוד חשוב עבורנו”.

על שחקני האקדמיה והבכורה של ויקטור ולדפניאס ציין: “אני חושב שהבכורה של ולדפניאס הייתה מצוינת. היסטורית ראיתי וחוויתי הרבה שחקנים שהיו במקום הנכון בזמן הנכון וידעו לנצל את ההזדמנות. אין לי תסריטים או גבולות, המגרש הוא זה שנותן ולוקח. אם יש שחקנים שמגיע להם לשחק, הם יקבלו הזדמנויות. שמחתי מאוד בשביל ויקטור ובירכתי אותו, כי הוא עזר לנו לנצח. אני חושב שיהיו לו עוד הזדמנויות”.

ויקטור ולדפניאס (IMAGO)ויקטור ולדפניאס (IMAGO)

אלונסו נשאל גם על מצב חדר ההלבשה והמעורבות של השחקנים: “זו הפרשנות שלכם. אנחנו מבפנים תמיד נלחמנו על אותם יעדים. אנחנו יודעים שיש זמנים טובים ופחות טובים, והאחדות היא בסיסית. אנחנו מכירים אחד את השני טוב יותר, כל אחד יודע מה העליות והמורדות. המיקוד הוא במה שמגיע בארבעת הימים הקרובים, לסיים חזק לפני הפגרה, ותמיד עם השאיפה להשתפר”.

על אנדריק אמר: “אתם יודעים שאני לא אוהב לתת יותר מדי רמזים ליריבה. הוא יהיה בסגל, כמובן. אנחנו לא חושבים על אחרי הפגרה, יש לנו עדיין את טלאברה ואת סביליה, ואנחנו סומכים על כולם. לבובי בהחלט יש סיכוי”.

בנושאי שיפוט ופרשות סביב הכדורגל הספרדי, אלונסו התייחס גם ל”פרשת נגריירה”: “אנחנו שותפים לעמדת המועדון והנשיא. הדבר החשוב ביותר הוא שלמען טובת הכדורגל, האמת על מה שקרה תצא לאור”.

צצ'אבי אלונסו ופלורנטינו פרס (ריאל מדריד)

על ההבדלים בעולם השיפוט לעומת ליגות אחרות אמר: “יש כל מיני דברים בכל ליגה. כבני אדם, כולם עושים טעויות. אבל זה מקרה שצריך להיחקר. מה שקרה כאן מפתיע מאוד, ובחו״ל לא היו שום השלכות או לקיחת אחריות. לכן כל כך חשוב שהאמת תצא לאור. זה לא נורמלי, ואי אפשר להקל בזה ראש”. בנוגע להצהרת השופטים נגד ריאל מדריד אמר: “זה לגיטימי שכל אחד יגן על האינטרסים שלו. מי שמרגיש שנעשה לו עוול צריך לדבר. זה בדיוק מה שאנחנו עושים”.

על היחסים עם ההנהלה סיכם: “המצב, לפני ואחרי, נשאר אותו דבר. אנחנו שומרים על תקשורת טובה. אנחנו בזה ביחד, כל אחד בתפקיד שלו”. לשאלה על אמבפה והקרבה לשיא של כריסטיאנו רונאלדו אמר: “תמיד חשבנו על ההחלטות הטובות ביותר כדי להציב את הקבוצה הטובה ביותר בכל משחק”. כאשר נשאל אם תארי ברצלונה “מוכתמים”, השיב בקצרה: “לא, לא. אני לא נכנס לזה”.

