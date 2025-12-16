"נמאס משופטים בכירים שבאים לבני יהודה"

לאחר ההפסד אמש 3:2 למכבי הרצליה עם הרחקת שני שחקנים ופנדל שנשרק לחובת בני יהודה בתוספת הזמן, זעם גדול במועדון על צוות השיפוט בראשותו של שופט ליגת העל, דקל צינו.

"נמאס כבר משופטים בכירים לכאורה שבאים דווקא למשחקים של בני יהודה ובקלות דעת מכריעים משחקים עם שיפוט לא אחיד והחלטות שנלקחות ברפיסות”, תקפו בבני יהודה, “שני כרטיסים אדומים ללא קשר למשחק, הרחקת עוזר המאמן בגלל שהוא כאילו יצא מהאיזור הטכני למרות שהוא לא זז מהכסא. צהוב לקפטן על דיבור עם השופט (אז מי יידבר עם השופט?!), פנדל מומצא ומצד שני לא שרקו לנו פנדל 100%. קבוצה מתכוננת למשחק שבוע שלם ובגלל החלטות כאלה ואחרות מכריעים משחקים".

מנגד, במועדון חושבים גם על שינויים מקצועיים ואחת ההחלטות הראשונות שהתקבלו היא לצרף שוער שיחזק את הקבוצה. שמו של עידו שרון, שוערה של עירוני טבריה, עלה, אך העובדה שהחל לשחק יותר כעת בעירוני טבריה גורמת לקשיים.

בנוסף, בהפועל נוף הגליל קיבלו החלטה להחליף שניים מהזרים: גודפריד קינגסלי ואיסק נורטי. חמידו דיאלי יהיה הזר היחיד שיישאר, כאשר במועדון מתכננים מהפכה בסגל ומבינים שרק כך ניתן יהיה לשרוד בליגה.