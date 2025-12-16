יום שלישי, 16.12.2025 שעה 15:00
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3218-3515מכבי פ"ת1
3213-2715מכבי הרצליה2
2515-1815הפועל כפ"ס3
2416-2215הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2120-2215הפועל ר"ג7
2018-1915הפועל עכו8
2024-2315עירוני מודיעין9
1921-2115מ.ס קריית ים10
1822-1515הפועל רעננה11
1533-2615מכבי יפו12
1421-1915הפועל חדרה13
1425-1415בני יהודה14
1328-1415הפועל עפולה15
1023-1515הפועל נוף הגליל16

"נמאס משופטים בכירים שבאים לבני יהודה"

כעס אצל הזהובים אחרי הרצליה: "פנדל מומצא, שיפוט לא אחיד". שוער יוחתם בחלון ינואר כששמו של עידו שרון מטבריה עלה במועדון. נוף הגליל תבצע מהפכה

|
שחקני בני יהודה מאוכזבים (אופיר מגדל)
שחקני בני יהודה מאוכזבים (אופיר מגדל)

לאחר ההפסד אמש 3:2 למכבי הרצליה עם הרחקת שני שחקנים ופנדל שנשרק לחובת בני יהודה בתוספת הזמן, זעם גדול במועדון על צוות השיפוט בראשותו של שופט ליגת העל, דקל צינו.

"נמאס כבר משופטים בכירים לכאורה שבאים דווקא למשחקים של בני יהודה ובקלות דעת מכריעים משחקים עם שיפוט לא אחיד והחלטות שנלקחות ברפיסות”, תקפו בבני יהודה, “שני כרטיסים אדומים ללא קשר למשחק, הרחקת עוזר המאמן בגלל שהוא כאילו יצא מהאיזור הטכני למרות שהוא לא זז מהכסא. צהוב לקפטן על דיבור עם השופט (אז מי יידבר עם השופט?!), פנדל מומצא ומצד שני לא שרקו לנו פנדל 100%. קבוצה מתכוננת למשחק שבוע שלם ובגלל החלטות כאלה ואחרות מכריעים משחקים".

מנגד, במועדון חושבים גם על שינויים מקצועיים ואחת ההחלטות הראשונות שהתקבלו היא לצרף שוער שיחזק את הקבוצה. שמו של עידו שרון, שוערה של עירוני טבריה, עלה, אך העובדה שהחל לשחק יותר כעת בעירוני טבריה גורמת לקשיים.

בנוסף, בהפועל נוף הגליל קיבלו החלטה להחליף שניים מהזרים: גודפריד קינגסלי ואיסק נורטי. חמידו דיאלי יהיה הזר היחיד שיישאר, כאשר במועדון מתכננים מהפכה בסגל ומבינים שרק כך ניתן יהיה לשרוד בליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */