ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

קיליאן אמבפה ניצח את פ.ס.ז' במאבק המשפטי

מועצת זכויות העבודה בצרפת קבעה כי על פ.ס.ז' לשלם לכוכב סכום של 61 מיליון אירו, המהווים את היתרה מהשנה האחרונה בחוזהו לעונת 2023/24 לפני שעזב

|
אמבפה ואל חלאיפי (IMAGO)
אמבפה ואל חלאיפי (IMAGO)

הדיון בתביעה של קיליאן אמבפה נגד פאריס סן ז’רמן התקיים וכעת ממתין להכרעה סופית. מועצת זכויות העבודה בצרפת קבעה כי על המועדון לשלם לשחקן סכום של 61 מיליון אירו, המהווים את היתרה מהשנה האחרונה בחוזהו לעונת 2023/24, לפני שעזב בקיץ לריאל מדריד בהעברה חופשית. עם זאת, לפ.ס.ז’ שמורה הזכות לערער על ההחלטה.

בפאריס טענו כי החלוץ הגיע להסכמה בעל פה עם נשיא המועדון נאסר אל חלאיפי לוותר על הסכום, בתמורה לחזרתו לקבוצה בקיץ 2023, ואף נתן את מילתו לתקשורת שלא ייגרם נזק לאף צד אם יעזוב בסיום העונה.

עורכי הדין של המועדון סבורים כי שחקן ריאל מדריד פעל בחוסר נאמנות, אולם הצוות המשפטי של אמבפה הדגיש לאורך כל ההליך כי לא ניתנה כל התחייבות כזו. עורך דינו אף טען ללחץ תקשורתי ופסיכולוגי שהופעל על השחקן בשל סירובו לחדש חוזה, וציין כי אין כל הסכם חתום בין הצדדים שמבטיח התחייבות מסוג זה.

הדיון שהתקיים בנובמבר האחרון רק חיזק את התביעות הכספיות הגבוהות משני הצדדים. פ.ס.ז’ דרשה סכום כולל של 440 מיליון אירו, בהם 60 מיליון כפיצוי נזקים ו-180 מיליון אירו, סכום רכישתו ממונאקו, על בסיס העיקרון המשפטי הצרפתי של “אובדן הזדמנות”.

מנגד, עורכי דינו של אמבפה דרשו מהמועדון 263 מיליון אירו, בין היתר על בסיס דרישה לסווג מחדש את חוזהו הזמני כחוזה קבוע. בלב המחלוקת עומדים שכר ובונוסים שלא שולמו לשחקן, כיום בריאל מדריד, בסיום חוזהו בקיץ 2024, בסכום כולל של 55 מיליון אירו.

