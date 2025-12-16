בדרך לסגירה: בנגורה יימכר מק"ש לקולומבוס

נפרדת מאחד משחקניה המרכזיים: קריית שמונה בדרך למכור את סאקו בנגורה לקולומבוס קרו מה-MLS בתמורה ל-1.2 מיליון דולר, כשהעסקה עם הקבוצה שסיימה בעונה החולפת במקום השביעי בקונפרנס המזרחי ב-MLS על סף סגירה.

בנגורה שהגיע לקבוצה הצפונית מבשאקשהיר ערך העונה 13 הופעות במסגרת ליגת העל והיה מהשחקנים הבולטים בקבוצה של שי ברדה.

הקשר, הגיע בשנה שעברה לקבוצה מהצפון והפך לאחד השחקנים המרכזיים שלה. בשבת האחרונה הוא נעדר מהמשחק מול הפועל ת"א והיה חסר לשי ברדה וחבריו לקבוצה, כאשר כבר אז, סיפרו שחקנים כי הרגישו שהקשר בדרך למעבר על פי דבריו.

בימים האחרונים חלה התקדמות במעבר, כאשר ההערכה היא שהוא ייסגר ממש בימים קרובים. ק"ש, צפויה להשאיר לעצמה אחוזים ממכירה עתידית. יש לציין שמכירתו המסתמנת של הקשר הגינאי תוביל לכך שכריסטיאן מרטינס יישאר לפחות עד תום העונה.