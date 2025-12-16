2Talent Sports ו-Weave הודיעו על שיתוף פעולה

בעוד שבתקופה האחרונה שחקנים ושחקניות כדורסל ישראלים מחליטים לעזוב את המדינה על מנת להצטרף לליגת המכללות בארצות הברית, הסוכנויות 2Talent Sports ו-Weave הכריזו היום (שלישי) על שיתוף פעולה בלעדי בתחום ה-NIL, בכדורסל המכללות. מחלקת הגברים תנוהל על ידי מתן סימן טוב יחד עם ליאם צביקל, בעוד שאת מחלקת הנשים תוביל ותנהל קרן מוזס יחד עם מתן סימן טוב.

מתן סימן טוב, מייסד ובעלים של סוכנות 2Talent Sports: “אנחנו גאים להכריז על שיתוף פעולה בלעדי בין 2Talent Sports לבין סוכנות Weave , סוכנות ה-NIL המובילה בארצות הברית. בשנת 2025 בלבד Weave הובילו בשוק האמריקאי עסקאות NIL בהיקף של מעל 35 מיליון דולר, עם נוכחות מלאה בכל הקונפרנסים הבכירים של ה-NCAA.

“WEAVE מביאה איתה ניסיון חסר תקדים, יכולת ליצור הזדמנויות משמעותיות והתאמה מדויקת לכל שחקן ושחקנית, בזמן שאנו מנווטים יחד את הנוף המשתנה של תחום ה-NIL בכדורסל המכללות. Weave חולקים איתנו מחויבות לפיתוח ארוך טווח של שחקנים ושחקניות, לבניית אסטרטגיה מדויקת, ולהעצמת הפוטנציאל של כל שחקן ושחקנית-תוך הובלה ביושרה, אמון ובניית מערכות יחסים חזקות”.

דני אבדיה (רויטרס)

דניאל פונמן, מייסד ובעלים של סוכנות Weave: “אנו נרגשים מאוד לשתף פעולה עם 2Talent, בעודנו ממשיכים לבנות את הסוכנות המובילה בכדורסל המכללות האמריקאי. פיתוח שחקנים בינלאומי תמיד היה מוקד מרכזי עבור Weave, ועם ביסוס 2Talent כסוכנות המובילה בישראל, שותפות זו יוצרת מסלול רב עוצמה עבור ספורטאים ישראלים. יחד, אנו מצפים לעזור לעשרות אם לא מאות שחקנים צעירים להגשים את חלומותיהם בכדורסל המכללות בארצות הברית”.