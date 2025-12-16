יום שלישי, 16.12.2025 שעה 14:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

דוידסון: לא אתן לשר גזען לפגוע בספורט הישראלי

חבר הכנסת בתוכנית "שיחת היום": "זו הוראה של בן גביר נגד קהל הפועל, אנחנו לא צפון קוריאה אלא מדינה דמוקרטית. כשאגיע אי אפשר יהיה לעצור אותי"

|
סימון דוידסון (שחר גרוס)
סימון דוידסון (שחר גרוס)

עדיין אין פתרון לסוגיה סביב כוונת אלפי אוהדי הפועל תל אביב להגיע בשבת לבלומפילד למשחק מול מכבי בני ריינה עם חולצות מחאה נגד המשטרה, שממשיכה לטעון כי מדובר בהסתה ואינה מתכוונת לאפשר כניסה עם החולצות. סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, ח"כ סימון דוידסון, התייחס לנושא והצביע על אכיפה סלקטיבית, לאחר שבמשחק בטדי הונפו דגלי תנועת "כך" ללא תגובה, בעוד שאוהדי הפועל נמנעו מכניסה בשל חולצות מחאה. דוידסון הודיע כי בכוונתו להגיע בעצמו לבלומפילד עם החולצה כאות תמיכה בחופש הביטוי ובדמוקרטיה. בהמשך לפוסט הזה, סימון דוידסון עלה לדבר גם בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

לא ביקשו לעצור אותך או משהו?
”אי אפשר לעצור אותי, יש לי חסינות, אני גם אגיע לבלומפילד בשבת עם החולצה הזאת ואף אחד לא יעצור אותי. זה לא עניין של הפועל מכבי בית”ר, זה עניין של משטרה שמקבלת הוראות מלמעלה מהשר”.

אתה חושב שזה הוראות מבן גביר?
”בטוח במאה אחוז, במיליון אחוז, אתמול היו דגלים של כהנא אצל בית”ר, ראיתי צעיפים ירוקים עם כהנא חי אצל מכבי חיפה, אף אחד לא מדבר, המפלגה של כהנא מחוץ לחוק, אז לעצור אנשים מלהיכנס עם החולצה הזאת? אני גם לא אוהב את הקו שעשו על המשטרה, אבל על כהנא ומכבי זה בסדר, אני לא עושה את הצעדים האלה כי אני אוהד הפועל, ולא צריך להגיד את זה, אני אוהד כדורגל ואני לא אתן לשר גזען לפגוע בספורט הישראלי, וביום שבת הוא לא יוכל לעצור אלפים עם החולצה הזאת, אני בקשר עם המשטרה”.

סימון דוידסון (פרטי)סימון דוידסון (פרטי)

מה הם אמרו לך?
”הם יירדו מהעץ, כי בסוף זה לא יהיה אירוע טוב”.

היה פה הדובר של המשטרה שלא ייתנו לאף אחד שיש חולצה וחבל על הכסף.
”זה מתחיל מחולצות, ואז כניסה להופעה כזאת או אחרת עם חולצה שנגד מפלגה כזאת או אחרת, זה יעבור לבית ספר ואז מקומות אחרים, אנחנו לא צפון קוריאה, לא ברית מועצות, אנחנו מדינה דמוקרטית וכל אחד ילבש מה שהוא רוצה ויעשה מחאה על מה שהוא רוצה, אחרת אין מדינה, אם נוותר גם בזה אז נלך עוד צעד למדינת בן גביר, ולא רוצה לחיות שם”.

מה אמרו לך בדוברות המשטרה?
“דיברתי עם הדרגים הכי טובים, אני מושיט יד תמיד אליהם, אבל אם הם יבואו ויכרתו לי יד עם חופש הביטוי, אני לא אעצור”.

אוהדי הפועל תל אביב שרים "לא ישברו אותנו" (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב שרים "לא ישברו אותנו" (רועי כפיר)

הם יגידו איך חבר כנסת, שנגד אלימות בדר”כ וראינו שיש כתב אישום נגד הרבה אוהדים, איך הוא שם חולצת אולטראס הפועל?
”שאני בעד חופש הביטוי והדמוקרטיה, מה שקשור ל-24 העצורים אני בעד שייכנסו לכלא והעברתי את חוק האלימות כדי שייכנסו, לצערי זה לא יקרה כי הם בטח ישתחררו היום או מחר”.

היום.
”כן. אז האלימות במגרשים צריך להכניס אותם”.

הם טוענים גם במשטרה שיש אנשים שבאים ממשפחות שכולות של שוטרים שנפלו ב-7.10 ואומרים שזה כואב להם לראות את החולצה.
”אני לא אוהב את הקו על המשטרה. אבל מפה ולהגיד לאנשים לא להיכנס למגרשי כדורגל זה מוגזם. אתם אנשי תקשורת, אתם מבינים מה הולך בכנסת? מעבירים את חוק התקשורת וכולם שותקים פה, גם לכם יסתמו ויגידו לכם מה להגיד ומה לא להגיד”.

אסי בודק את החולצה שהוא לובש כדי שלא יעצרו אותו.
”אני נלחם בכנסת כדי שזה לא יקרה”.

אתה מצפה מעוד חברי כנסת ופנית אליהם?
”חמישה, שישה”.

מי?
”לא אגיד מי, אבל יש כמה, לא יודע מי יהיה עם החולצות אבל אני כן”.

יש להשיג את החולצות?
”לקח לי שבוע להשיג”.

כמה עולה חולצה כזאת?
”לדעתי 40 שקלים, אולי אני טועה”.

אנחנו כמובן גם נעלה אותך גם למחר על נושא אחר.
”גם על הכדוריד אני אעלה פעם נוספת את הצעת החוק שלי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */