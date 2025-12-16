יום חמישי, 18.12.2025 שעה 14:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"אם היה חפץ שפוגע בשלום השחקנים, היינו יורדים"

אביעד שילוח ששפט בין בית"ר לבני סכנין, ל"שיחת היום": "עובדים בשלבים מאוד ברורים במצבים כאלה, הם היו מתקצרים אם ברזל היה פותח לשחקן את הפנים"

|
ירדן שועה משוחח עם השופט אביעד שילוח (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה משוחח עם השופט אביעד שילוח (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים סיפקה אתמול (שני) דרמה גדולה לאוהדיה באצטדיון טדי. בני סכנין עלתה ליתרון מפתיע בדקה ה-14, אבל עדי יונה השווה במחצית הראשונה והשלים צמד ומהפך בשנייה בדרך ל-1:2 של הצהובים שחורים. מי שניהל את המשחק הוא השופט אביעד שילוח, שהתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך היה המשחק? ההופעה בטדי, קהל, עניינים, אווירה.
”מבחינה אישית מקצועית המשחק עבר בצורה טובה, לא זכור לי איזשהם רגעי מחלוקת או תלונות של הקבוצות, הכל נעשה בצורה מיטבית מבחינתי. הקהל בטדי היה מדהים, כשופט שבא לשפוט עם קהל זו חוויה לשפוט עם עוצמות כאלו, כמובן יש את העניינים של השלכת החפצים, שאנחנו הצוות שלנו, עוד לפני המשחק, נערכנו לדבר הזה”.

ראית את זריקת הבקבוק וכל מה שהיה שם? היה גם אירוע של זיקוק, מה ראית?
”את כל האירועים אני והצוות שלי ראינו. העניין של הזריקה של הבקבוק בגבו של שוער סכנין, זה היה הטופ של הטופ כמובן, לצערי מבחינת האירועים, היה גם את עניין הזיקוק שהתפוצץ בגובה נמוך ומעל ראשו של השוער. אנחנו כצוות נערכנו לזה וידענו שדברים כאלו יכולים לקרות, עבדנו בשלבים פשוטים. בהתחלה כשזיהיתי כשיש מקרה של זריקת חפצים ללא פגיעה בשחקנים, אמרתי לכרוז להכריז אזהרה, ואז כשפגע הבקבוק בשוער, לקחתי את השחקנים למרכז המגרש, כמובן דיברתי עם הקפטנים והסברתי להם בדיוק מה קרה ומה השלבים. כמו גם הכרוז הכריז בפעם השנייה”.

מוחמד אבו ניל (רדאד גמוחמד אבו ניל (רדאד ג'בארה)

היו שלושה אירועים, חפצים שטיפלתם, הזיקוק ואז הבקבוק, היית קרוב לעצור את המשחק מבחינת השלבים או שלא?
”אנחנו עובדים בסיטואציות כאלו בשלבים מאוד ברורים. היה והיה נזרק חפץ שפוגע בשלום השחקנים אחרי הזריקה, אז כן היינו יורדים מהמגרש לגמרי”.

יכול להיות שבמקום אחר היית כן עוצר את המשחק אחרי הבקבוק?
”הבקבוק פגע בגבו, הייתה פגיעה, אני לא אומר כאב יותר או פחות, אני ראיתי לנכון לעצור את המשחק ולבוא למרכז המגרש באותה עת. אם עכשיו הייתה סיטואציה אחרת אז היינו דנים באופן אחר, אם היה נזרק ברזל ופותח לשחקן את הפנים, ברור שהשלבים היו מתקצרים ונהיים אחרים, לפי מה שהיה במגרש פעלתי בצורה הנכונה”.

חפץ שנזרק בטדי (רדאד גחפץ שנזרק בטדי (רדאד ג'בארה)

מה אמר לך אבו ניל?
”לא אמר שום דבר האמת, היה גברי ואמר לי שפגע בו הבקבוק בגב. שאלתי אותו אם הוא צריך טיפול רפואי, הכנסתי טיפול כי המשחק נעצר”.

שפטת את גמר גביע הטוטו וגם משחק טעון כזה, איך אתה רואה עד כה את העונה שלך?
”אני מרוצה מהעונה שלי, אבל שוב פעם, עם כל המחמאות וכל הכיף שבעניין שמשחקים עוברים טוב, נהנים באותו יום ויום למחרת כבר חושבים על המשחק הבא, זה משהו שאני דוגל בו וגם ועדת השיפוט הארצית, היא זאת שמכוונת אותנו לעבור למשחק הבא, אתגרים ומשימות, אין זמן למצמץ”.

כשופט שיש לו קילומטראז’, איך אתה מסביר את כמות הפנדלים, האדומים שגם ראינו המחזור הבא.
”אני יכול לדבר באופן אישי על עצמי”.

אתה פחות מוציא כרטיסים ממה שראיתי.
”אם היה משחק שהייתי צריך להוציא 10 כרטיסים צהובים אז הייתי מוציא, זה לא שאביעד שילוח החליט שבמשחק כזה הוא מוציא שני כרטיסים ואחר כך שני כרטיסים במשחק של 12 כרטיסים, אנחנו אוכפים את החוקים ויצא דווקא שבמשחקים הגדולים ששפטתי היו רק 2 כרטיסים צהובים”.

אביעד שילוח (רדאד גאביעד שילוח (רדאד ג'בארה)

ברמה הכללית, השיפוט בישראל השתפר או שלא? יש הרבה תלונות על השופטים.
”באופן כללי המגמה היא תמיד מגמה להשתפר, יכול להיות משחק כזה או אחר, טוב או פחות, אבל בסופו של דבר גם במשחקים הכי טובים הוועדה המקצועית רוצה לקחת אותנו ללבל הבא, להיות שופטים יותר טובים, וגם המשחק אתמול שעבר בצורה טובה, אנחנו פועלים להשתפר ומסתכלים איך לשדרג, שואפים לשלמות יותר ולהשתפר ממשחק ממשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */