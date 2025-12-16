יום שלישי, 16.12.2025 שעה 12:32
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

מלמד ויונה רק התקרבו: כוכב המחזור של הפנטזי

שחקני מכבי חיפה ובית"ר ירושלים כבשו צמדים נפלאים, אך לא הגיעו לכמות הנק' של סדריק דון. וגם: הדרמה בצמרת אצל המנג'רים והנתון המרשים של שועה

מלמד, יונה ודון (אורן בן חקון, חג'אג' רחאל)
המחזור ה-14 בליגת העל סיפק דרמות אדירות, החל מה-2:2 של הפועל תל אביב נגד עירוני קריית שמונה ועד ה-2:2 של מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה. בנוסף, מכבי חיפה הביסה 0:4 את בני ריינה, הפועל באר שבע המשיכה לנצח ובית”ר ירושלים צברה 3 נקודות ברגע האחרון מול בני סכנין. כך המחזור נראה בפנטזי.

בדרמה בין הפועל ת”א לק”ש, אדריאן אוגריסה הצטיין עם צמד, 2 דריבלים, 2 תיקולים ו-13 נקודות, כאשר בהפועל ת”א סתיו טוריאל עם שער, בישול, 3 מסירות מפתח ו-2 דריבלים סיים עם כמות נקודות זהה ורועי אלקוקין עם שער ובישול סיים עם 10 נקודות, כאשר 3 ירדו לו על הכרטיס האדום שספג.

במכבי חיפה, יילה בטאיי הצטיין עם 11 נקודות, אך ייעדר במחזור הבא בעקבות הרחקתו בכרטיס צהוב שני. קני סייף עם שער ועוד הופעה סולידית סיים עם 12 נקודות, מיכאל אוחנה עם בישול, 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-3 תיקולים לא היה הרחק מאחור עם 10 נקודות, איתן אזולאי עם שער בלט עם 11 נקודות וכובש הצמד גיא מלמד סיים עם 14 נקודות כשהוסיף גם 3 מסירות מפתח.

גיא מלמד חוגג (חגגיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)

בניצחון 0:2 של הפועל ב”ש על מכבי נתניה, גיא מזרחי, ג'יבריל דיופ ודן ביטון שכבש והוסיף 3 מסירות מפתח תרמו 9 נקודות כל אחד, ואיגור זלטאנוביץ’ עם גול ובישול סיים עם 11 נקודות. מי שהצטיינו בגדול במחזור הם סדריק דון עם לא פחות מ-19 נקודות ב-0:2 של הפועל ירושלים על אשדוד (צמד, שער נקי, מסירת מפתח, 4 דריבלים ו-3 תיקולים) ועומר אגבדיש עם 16 (בישול, שער נקי, 2 מסירות מפתח, 4 חטיפות, 3 תיקולים ו-5 הרחקות כדור). דון רשם את ההופעה הטובה ביותר בפנטזי במחזור ה-14.

ובשני המשחקים הדרמטיים של אמש, נועם בן הרוש שהבקיע והוסיף מסירת מפתח, 2 דריבלים, 2 חטיפות ו-2 תיקולים סיים עם 11 נקודות במכבי ת”א, עידו שחר עם גול, בישול ו-6 מסירות מפתח סיים עם 15 נקודות, ובצד השני מארק קוסטה תרם 13 נקודות בזכות הצמד שלו נגד הצהובים בבלומפילד.

נועם בן הרוש חוגג (שחר גרוס)נועם בן הרוש חוגג (שחר גרוס)

בבית”ר ירושלים מול בני סכנין, עדי יונה סיים את המשחק עם 17 נקודות אחרי צמד, מסירת מפתח, 2 דריבלים ו-4 תיקולים, ירדן שועה עם בישול ולא פחות מ-8 מסירות מפתח סיים עם 13 נקודות, עומר אצילי שעלה מהספסל, בישל והוסיף 4 מסירות מפתח סיים עם 8 נקודות ובבני סכנין אלון אזוגי סיים עם 12 נקודות אחרי בישול, 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות ו-8 תיקולים.

מנצח המחזור ה-14 בפנטזי ליגת העל הוא Israel army שסיים עם 129 נקודות, בדיוק כמו הברקנים במקום השני, אלא שהמנצח שמר את ההרכב שלו קודם בדרמה אדירה. ההרכב שזכה: בנג’מין מצ’יני, יילה בטאיי, גיא מזרחי, תמיר ארבל, עדי יונה, עידו שחר, ירדן שועה (קפטן), מיכאל אוחנה, דן ביטון, סתיו טוריאל ויוג'ין אנסה. את הדירוג הכללי מוביל המנג’ר “50 חטופים”, עם 1,179 נקודות. מתחתיו Real Madrid עם 1,178, ובמקום השלישי דניאל fc עם 1,177. כן, זה עד כדי כך צמוד.

