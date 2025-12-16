יום שלישי, 16.12.2025 שעה 12:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' דרום
לוח תוצאות

קריאות גזעניות נוספות מצד קהל בית"ר קריית גת

לא לומדים לקח? אחרי שקבוצת נערים א' נקנסה ב-5,000 ש"ח לפני שבוע, כעת קבוצת נערים ב' תעמוד לדין גם בגין אותו סעיף: "קריאות גזעניות/פוגעניות"

|
כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)
כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)

בבית"ר ע. קריית גת יצטרכו לסגור המגרש הביתי בפני הקהל המקומי במשחקי מחלקת הנוער שלה? בתוך שבועיים קבוצה שנייה במספר תעלה לדין בגין הסעיף "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות", אחרי שלפני כשבוע ימים פורסם ב-ONE כי קבוצת נערים א' של המועדון עלתה לדין בגין אותו הסעיף ונקנסה בלא פחות מ-5,000 שקלים, לצד הפחתת נקודה על תנאי.

הפעם? קבוצת נערים ב' של המועדון, אותה מאמן נדב אוזילוב הצעיר, תעלה לדין משמעתי נוכח מה שארע במשחק הביתי, בסינתטי 'אגוז' בעיר הדרומית, משחק בו הפסידה הקבוצה 5:4 למ.ס. באר שבע 2 "צו פיוס", זאת במסגרת המחזור ה-10 בליגת נערים ב' דרום. העמדה לדין בגין "התנהגות בלתי הולמת" ו"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות".

גם נדב עצמו, המאמן, יעלה לדין, בגין "העלבת שופט המשחק" ו"אי ציות להוראת שופט המשחק". מעבר לכך, יש לציין, כי גם קבוצת ילדים א' של המועדון, מליגת ילדים א' שפלה תעלה לדין משמעתי, לאחר מה שארע במשחק מול מ.כ. מיתר. הסעיפים: "התנהגות בלתי הולמת", עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות" ו"הופעה ללא מאמן".

מתחילת עונת 2025/26 הנוכחית, חמש פעמים הועמד לדין המועדון בהתייחס למחלקת הנוער שלו ועוד שלוש פעמים בהתייחס לקבוצת הבוגרים שלו. בכל שמונה העמדות לדין – המועדון, בין אם קבוצת הבוגרים שלו ובין אם קבוצות מחלקת הנוער שלו – יצאו אשמים תחת הסעיפים שהועמדו לדין, כולל, כאמור, "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות".

מאז עונת המשחקים 2019/20 מועדון הכדורגל בית"ר ע. קריית גת לא עלה לדין משמעתי בגין סעיף האישום "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". באותה עונה, שחקן הבוגרים של המועדון עלה לדין משמעתי נוכח דבריו כלפי שחקן היריבה, מועדון צעירי רהט, כשאמר לו דברים לא נאותים, גזעניים ופוגעניים, "כמתואר בדו"ח השופט", נכתב דאז. הורחק השחקן לשישה משחקים בפועל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */