קריאות גזעניות נוספות מצד קהל בית"ר קריית גת

בבית"ר ע. קריית גת יצטרכו לסגור המגרש הביתי בפני הקהל המקומי במשחקי מחלקת הנוער שלה? בתוך שבועיים קבוצה שנייה במספר תעלה לדין בגין הסעיף "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות", אחרי שלפני כשבוע ימים פורסם ב-ONE כי קבוצת נערים א' של המועדון עלתה לדין בגין אותו הסעיף ונקנסה בלא פחות מ-5,000 שקלים, לצד הפחתת נקודה על תנאי.

הפעם? קבוצת נערים ב' של המועדון, אותה מאמן נדב אוזילוב הצעיר, תעלה לדין משמעתי נוכח מה שארע במשחק הביתי, בסינתטי 'אגוז' בעיר הדרומית, משחק בו הפסידה הקבוצה 5:4 למ.ס. באר שבע 2 "צו פיוס", זאת במסגרת המחזור ה-10 בליגת נערים ב' דרום. העמדה לדין בגין "התנהגות בלתי הולמת" ו"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות".

גם נדב עצמו, המאמן, יעלה לדין, בגין "העלבת שופט המשחק" ו"אי ציות להוראת שופט המשחק". מעבר לכך, יש לציין, כי גם קבוצת ילדים א' של המועדון, מליגת ילדים א' שפלה תעלה לדין משמעתי, לאחר מה שארע במשחק מול מ.כ. מיתר. הסעיפים: "התנהגות בלתי הולמת", עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות" ו"הופעה ללא מאמן".

מתחילת עונת 2025/26 הנוכחית, חמש פעמים הועמד לדין המועדון בהתייחס למחלקת הנוער שלו ועוד שלוש פעמים בהתייחס לקבוצת הבוגרים שלו. בכל שמונה העמדות לדין – המועדון, בין אם קבוצת הבוגרים שלו ובין אם קבוצות מחלקת הנוער שלו – יצאו אשמים תחת הסעיפים שהועמדו לדין, כולל, כאמור, "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות".

מאז עונת המשחקים 2019/20 מועדון הכדורגל בית"ר ע. קריית גת לא עלה לדין משמעתי בגין סעיף האישום "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". באותה עונה, שחקן הבוגרים של המועדון עלה לדין משמעתי נוכח דבריו כלפי שחקן היריבה, מועדון צעירי רהט, כשאמר לו דברים לא נאותים, גזעניים ופוגעניים, "כמתואר בדו"ח השופט", נכתב דאז. הורחק השחקן לשישה משחקים בפועל.