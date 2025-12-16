"גבי קניקובסקי? לא רואה אותו חוזר לארץ בקרוב"

רן בנימין יהיה השחקן הישראלי הבא שיצטרף ל-MLS. קשר הפועל ת”א ישחק בדאלאס, והסוכן שלו, עידן בן אבו, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, בראיון שבו התייחס למעבר לארה”ב וגם לשחקנים אחרים שהוא מייצג, ביניהם גם גבי קניקובסקי.

מה קורה עם אינפלציית הישראלים והזרים עכשיו שנמכרים, עוד מעט נעבור ליגה ישראלית ל-MLS, תשאיר לנו מישהו בארץ. פרסמנו שגם בנגורה עובר.

”זה לא סוד שהשחקן הישראלי עושה שירות טוב, סליחה, הישראלים שהגיעו לארה”ב עושים שירות טוב לשחקן הישראלי, זה התחיל עם גדי קינדה ז”ל, וזה המשיך עם הישראלים שהגיעו ועושים עבודה טובה, וזו הסיבה שהשחקן הישראלי הוא יעד אטרקטיבי לליגת ה-MLS עצמה, וגם ההפך בגלל ההימנעות של הקבוצות באירופה, של חלק מהן, בגלל החוסר רצון להילחם באנטישמיות, אז זה פוגע”.

קפצת לדור תורג’מן אז ניצלת את העניינים וסגרת את רן בנימין. תן לנו את מאחורי הקלעים.

”מי שחושב שלוחצים על כפתור ובום טראח ובנימין חותם בדאלאס אז לא, הם מכירים אותו שנה, עקבו אחריו גם בנבחרת הצעירה וגם בהפועל, כשהגיעו למצב של להחליט אם כן או לא, אז היה משחקים נגד הולנד בנבחרת הצעירה ששם רצו להחליט אם כן א לא, והוא נתן משחקים טוב. הזכרתי לו שלפני שנה נתתי לו הצעה מפראלימיני מאורי גוטמן בקפריסין, בזמנו המעמד של בנימין קרטע ולא פסלנו את זה, אבל בסוף לא יצא”.

רן בנימין (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב תקבל נתח משמעותי, לא עסקה רגילה, מה גרם להם לקחת אותו לדאלאס?

”רן נחשב בקטגוריית של U22, יש כמה קטגוריות, יש DP שזה שלושה שחקנים שאפשר להיות והם מקבלים שכר גבוה וההטבות שהקבוצות מקבלות מבחינת הקטגוריות האלו לא נתקלות בבעיות מבחינת השכר של ה-MLS. הוא נרכש בסכום מאוד גבוה, אבל מבחינת הליגה הזאת יש כוונה מסוימת, לעודד את הקבוצות להשקיע בשחקנים צעירים, אז כשמועדון משקיע בשחקן צעיר, המחיר של ההעברה לא נתקל בסכומים של השכר, כי הם ב-U22, למרות שהם מיד עוברים לגיל אחר כי הם חותמים לכמה שנים וכביכול עוברים, הם עדיין נחשבים”.

זה שחקן שמיני שהוצאת לחו”ל, מי הבאים בתור? תן את הרשימה, כמה אתה הולך להוציא בינואר ל-MLS, מה התוכניות?

”רן הוא סה”כ העסקה הראשונה בחלון הנוכחי של חוץ לארץ”.

בחלון הקודם פרחת.

”כן, היו שמונה בחלון של הקיץ, אבל יש חלום משותף לכלל השחקנים הישראלים והסוכנים, וגם המועדונים לא מתנגדים למכור שחקן לחו”ל, בטח כשמקבלים סכום נאה”.

רן בנימין (עמרי שטיין)

כמה אתה הולך להוציא עוד כאלה? לארה”ב?

”מנסים הרבה, יש הרבה ניסיונות, כל קבוצה ב-MLS וגם באירופה כשאנחנו יודעים איזה שחקנים מחפשים ואיזה פרופיל, אנחנו מתאימים את זה אלינו ולפעמים זה מצליח ולפעמים לא, השנה זה הצליח ונקווה שזה ימשיך ככה”.

כמה עוד שחקנים יש? מי הבכירים שלך?

”אני לא אגיד לך עכשיו שמות כי יש הרבה בכירים, וגם לפעמים לא הכי בכיר זה מי שמתקיים עליו העסקה, לא תמיד אנחנו מציעים את הכי בכיר ליעד”.

אני שומע הרבה סוכנים שמוציאים בינואר ל-MLS, חולמים על אמריקה ולא אירופה. מבחינת היקפי סכומים, אתה חושב שיש עוד שחקנים שישברו את סכומי ההעברות?

”ב-U22 לא חושב שזה יקרה בטווח הקרוב, לא רואה מישהו שישבור את הסוכמים של גלוך, תורג’מן, חלאילי, הכדורגל שובר שיאים תמיד אז אי אפשר לדעת, יש דור מאוד מוכשר, אני חושב שיהיו הרבה עסקאות ואני מקווה שיהיה בחלון הנוכחי, אבל אי אפשר להתחייב”.

אוסקר גלוך פורץ קדימה (IMAGO)

גבי קניקובסקי מרוצה בהונגריה?

”מאוד, יש את החוק החדש בהונגריה שמחייב שבכל רגע נתון צריך חמישה שחקנים מקומיים ישחקו בהרכב בליגה, אז בקבוצה כמו פרנצווארוש שיש הרבה זרים, מאלץ אותם לעשות רוטציה יותר רחבה בליגה, הם ירדו למקום השני לדעתי, אבל באירופית עושים חיל והם בצמרת”.

חזרה למכבי לא על הפרק.

”לא רואה אותו חוזר לארץ בקרוב”.

מישהו מהליגיונרים כן?

”כרגע לא, ולדעתי זו ההצלחה יותר מאשר הכמות יותר מ-8 שיצאו, עצם זה שאף אחד לא חזר זה כבר משהו. להוציא ולחזור אחרי כמה חודשים לא עשינו כלום אם זה וקרה”.

יש כמה תלונות שיש לנו עובד עידן בן אבו שאתה חושב שזה מתחזה שלך, והנה רצינו להראות לך שהוא קיים.

”אחד המיוצגים שלי שלח לי את אחת הכתבות שיש את השם שלו וביקש ממני לתקן איזה משהו”.

תן לנו חדשות לסיום, תן כותרת, עד עכשיו אתה מינורי.

”נמתין לחלון, נחכה כמה ימים, אנחנו עדיין בשלב צעיר”.

או שיצאת לפנסיה אחרי מה שעשית השנה.

”בשלב הזה של העונה, אני וכמוני עוד הקולגות, אוספים את הדרישות וזה עדיין מוקדם לסכם מי ייצא ומתי ייצאו ואיך, העסקה של רן בנימין זה לא משהו סטנדרטי, זה יוצא דופן כי זה קרה די מהר, אבל זה קרה מהר כי ההתנהלות מול דאלאס הייתה מתמשכת והם קיבלו החלטה כבר לפני חודש ואז גררנו את המו”מ”.