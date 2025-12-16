יום שלישי, 16.12.2025 שעה 12:33
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

גיא בורשטיין זכה באליפות העולם של ה-IBJJF

לוחם הג'יו ג'יטסו, בן ה-18 בלבד, ניצח 5 קרבות זכה בקטגוריית חגורות סגולות, בעונתו הראשונה בבוגרים. מאמנו ויקי דבוש: "זה הישג של צוות שלם"

|
גיא בורשטיין (יח'צ)
גיא בורשטיין (יח'צ)

גיא בורשטיין, לוחם ג'יו-ג'יטסו ברזילאי בן 18, זכה היום (שלישי) באליפות העולם של IBJJF בקטגוריית בוגרים – חגורות סגולות. הזכייה מגיעה כבר בעונתו הראשונה בבוגרים, והיא מעמידה את בורשטיין בשורה הראשונה של המתחרים המסוכנים והמוערכים ביותר בקטגוריית הבוגרים.

איגוד IBJJF נחשב לגוף המרכזי, הגדול והיוקרתי בעולם הג'יו-ג'יטסו התחרותי. הוא מארגן את מערך התחרויות הרחב והמשפיע ביותר בענף. זכייה בתואר עולמי במסגרת IBJJF נחשבת לרף הגבוה ביותר בספורט, וממצבת את הזוכה לצד שורת המתחרים המובילים בעולם.

במהלך האליפות התחרה בורשטיין בחמישה קרבות, בהם הציג ג'יו-ג'יטסו מדויק, אגרסיבי ומבוקר, עם שילוב של טכניקה גבוהה, קצב גבוה ויכולת התאמה ליריבים שונים. הוא פגש מתחרים מאקדמיות מובילות בעולם, הצליח לשלוט בקצב הקרב, ליזום ולהכתיב את הפעולה על המזרן מרגע הפתיחה ועד הניצחון הסופי.

גיא בורשטיין על הפודיום (יחגיא בורשטיין על הפודיום (יח'צ)

בורשטיין מתאמן בישראל תחת המאמן ויקי דבוש, מהמאמנים הבולטים והמעוטרים בענף, ומקדיש את חייו בשנים האחרונות לאימונים אינטנסיביים ותחרויות ברחבי העולם. לדבריו: “זה הישג של צוות שלם - מאמנים, ספונסרים, משפחה וחברים, ואני רק זה שעמד היום על המזרן וחתם את העבודה הקשה של כולם”.

