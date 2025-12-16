"איך ייתכן שקיללו את יונה ורצו אותו בחוץ?"

בית”ר ירושלים נמצאת בתקופה מצוינת והיא נמשכה גם אתמול (שני) עם ניצחון רביעי בחמשת המשחקים האחרונים, הפעם 1:2 על בני סכנין מצמד של עדי יונה, כולל שער דרמטי. הקבוצה של ברק יצחקי במקום השני עם ההתקפה הטובה בליגת העל (35 שערים) ובמחזור הבא היא תפגוש את מכבי חיפה המתאוששת. קפטן בית”ר לשעבר, אבירם ברוכיאן, דיבר על העונה שלה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הקהל של בית”ר היה נגד עדי ויונה בהתחלה, שרקו לו בוז.

”אתה שואל למה עשו ואיך הוא הגיע לנקודה הזאת של אתמול שהוא נכנס לרשימה מכובדת של שחקני עבר כמו עמית בן שושן ששמו גולים נגד יריבות כאלו בדקות כאלו, יריבות ספורטיבית כזאת, שזה חשוב לקהל ולמועדון, לתת גול בדקה כזאת זה שם אותו במקום ראוי לו ובמקום של כוכב כדורגל ושחקן בית. אני מסכים עם זה – איך יכול להיות שקיללו אותו ורצו שיוציאו אותו”.

צריך לתת קרדיט ליצחקי שלא ויתר ונתן לו.

”נכון לגמרי. במשחקים לחוצים אז נכון שהוא מאבד יותר כדורים אולי, אבל הוא לא מפסיק לרוץ. הדבר הכי חשוב זה ההתנהלות שלו, גם בתקופות הפחות טובות הוא היה חילוף וכל זה ולא שמעתם מילה ממנו, הוא הביא את המאה אחוז באימונים וגם בשיחות איתו, אני מלווה אותו, אמרתי לו ‘גם כשאתה למטה אז אתה תהיה למעלה ותזכור מי היה איתך’. כששאלו אותו עם מי הוא חוגג הוא אמר עם המשפחה, זה הגרעין הקטן שתומך בו וזה מסר לכל השחקנים, שחקן שנמצא בתקופה לא טובה ומתאמן קשה ועובד קשה והוא נהיה עדי יונה האייקוני”.

עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)

מה אתה חושב על הספסול של עומר אצילי?

”אני חשבתי שלמשחקים כאלה לחוצים, משחקים עם חצאי מצבים, אצילי יודע להפוך חצאי מצבים לשערים, רציתי לראות אותו על המגרש. אבל, מוזי כל כך מתאים למערכת ונוח ומחויב, כשאתה נותן לו לשחק ואתה מקבל ממנו אותה תפוקה גם כמחליף ונותן את כל כולו, אז בסדר”.

רצו להוריד את הלחץ מאצילי כי פחות הולך לו אז רצו לשלב אותו, ומבחינת הניסוי של יצחקי זה הצליח, מה היה קורה אם לא היה מצליח?

”זו פריבילגיה להכניס את אצילי בדקה ה-70, זה אס, הוא נותן שערים, קבלות, גורם להגנה ללכת אחורה והתלהבות להגנה. זה מחשבה שאתה רוצה לנצח את חצי שעה האחרונה, זה באמת קרה, אבל הורגש שחסר קסם, למרות שלשועה הייתה תצוגת תכלית אתמול”.

עומר אצילי על הספסל (אורן בן חקון)

בחודש אחרון הוא בכושר מצוין.

”אני נהנה לראות אותו, מכניס את כולם למשחק בפס, הוא ירד גם אחורה לתת כדורים חכמים. בית”ר מנוהלת הכי נכון שיש, ואם כבר מדברים על חיזוק, ברור שצריך חלוץ ושחקן שש ומגן, אבל תחשבו שאולי צריך שניים שלושה שחקנים, זה אולי יהרוס את כל המרקם המצליח שאנחנו נדהמים לראות כל שבוע”.

לפעמים מקבלים גולים בקלות ואולי צריך לעבות את האמצע.

”מה עם חלוץ? שחקן התקפה? על חשבון מי? השאלה אם מביאים שחקן תחליף לשלישייה בקישור או שחקן מחליף לספסל שיהיה חילוף טוב, לדעתי צריך לחשוב על זה”.