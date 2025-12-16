"פלייאוף עליון? אנחנו לא ברמת של הטופ 6"

שרון מימר ראה את בני סכנין עולה ליתרון מול בית”ר ירושלים באצטדיון טדי אתמול (שני), אבל זה לא הספיק בסופו של דבר. צמד של עדי יונה השלים מהפך והקבוצה מהמגזר הפסידה 2:1 כשהיא עם ניצחון בודד בשבעת המשחקים האחרונים ורחוקה רק שש נקודות מהקו האדום. המאמן דיבר על ההפסד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות.

איך יצאתם מטדי?

”פספוס, לקבל גול בדקה כזאת ולצאת מטדי, שזה אתגר לא פשוט בכלל, קהל וקבוצה ברמה גבוהה, הצלחנו להחזיק במשחק וחבל שלא יצאנו עם נקודות”.

מבחינה מקצועית אתם די בסדר לדעתי מבחינת ציפיות. אבל מה אתה מגדיר? אתה חושב שאתם יכולים להיות בפלייאוף העליון?

”קודם כל אנחנו צריכים להסתכל אחורה ולא על מאבקי תחתית, פלייאוף עליון עושים במעשים ולא במילים”.

אתם חמש נקודות מהמקום השישי.

”כל מה שעברנו בתחילת שנה, אנחנו לא ברמה של שש הראשונות עם תקציבים גדולים וסגל רחב, אולי בינואר נעשה שניים או שלושה שינויים ואז אולי נדחוף את הקבוצה למקום טוב יותר, אבל בהתאם לסגל אנחנו במקום טוב והשחקנים עושים עבודה טובה ואני מאוד מרוצה”.

שחקני בני סכנין מנסים לעצור את ירדן שועה (רדאד ג'בארה)

האירועים שקרו אתמול, החפצים שנזרקו לשוער, מה אתה חושב ואיך סכנין רואה את זה?

”חבל מאוד שהגענו לזה ושהיו כמה שזרקו וקלקלו אווירה טובה, כי טדי היה עם חוויה טובה וכולם באצטדיון היו בטוב, וחבל שכמה פוגעים בכדורגל”.

בשבת יש את אשדוד, משחק על שש נקודות, איך אתה רואה את המשחק?

”אשדוד מעלינו, קבוצה טובה וחזקה, עושה עונה טובה, ליגה מאוד שוויונית ואנחנו נשתדל להתאושש מהמשחק נגד מול בית”ר, אנחנו צריכים לשחק כדורגל יותר טוב, ניצחון פה ייתן שקט לעוד הרבה זמן, אבל לא יהיה קל, אשדוד לא קבוצה קלה”.

יאסין עדיין מושעה? מה קורה עם סכנין איתו?

”אני לא ההנהלה ולא קובע, כרגע לא השתנה שום דבר”.

עבד יאסין (רועי כפיר)

לגבי מאבק האליפות, איך אתה רואה את זה? שיחקת נגד בית”ר, מכיר את ב”ש, מכבי עם מה שקורה שם.

”כרגע ב”ש מאוד יציבה ועוצמתית, וגם הייתה באזורים האלו ולקחה אליפויות ויש לה יתרון, אבל לא הייתי מוריד מזה את בית”ר ומכבי, גם קבוצות שיכולות לקחת אליפות”.

אולי לקו הקדמי יגיע חיזוק בינואר?

”אנחנו סובלים קצת מחוסר מזל, יש שחקן 10 שנכנס לעניינים ואז התגלה חולה, ואז שחקן שהבאנו במקומו נפצע, אז יש לנו פשוט חוסר מזל”.