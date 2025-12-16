יום שלישי, 16.12.2025 שעה 11:49
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11794-7279מכבי ראשל"צ
11740-6459הפועל גליל עליון
10778-6919אליצור נתניה

הפועל פייבוריטית ב-Winner מול הכוכב האדום

האדומים יחזרו לארח בארץ ב-21:05 ויפגשו את הסרבים, כשקיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון בשבע נקודות ומעלה. וגם: היחס של מכבי מול דובאי והפועל י-ם

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

ערב של כדורסל גדול מצפה לנו  היום (שלישי) ובמיוחד לקבוצות הישראליות, כאשר גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב וגם הפועל ירושלים, משחקות. במוקד, האדומים של דימיטריס איטודיס חוזרים לארח בארץ במפגש מול הכוכב האדום, הצהובים מול דובאי והקבוצה מהבירה מול לובליאנה. בנוסף, בכדורגל, ברצלונה תפגוש בגביע המלך את גוודלחרה.

נתחיל עם הפועל ת”א. החבורה של איטודיס מגיעה לפתיחה של השבוע הכפול ומחפשת לשמור על הפסגה. האדומים פייבוריטית עם יחס של פי 1.80 לניצחון של 7 נקודות ומעלה, כשהיחס לניצחון שלה ב-6 נקודות ומתחת או הפסד שלה, גם כן פי 1.80.

עבור מכבי תל אביב דווקא היחסים שונים והיא לא הפייבוריטית. החבורה של עודד קטש תפגוש את דובאי, כאשר היא קיבלה את הפלוס, כשהיחס להפסד שלהם בחמש נקודות ומעלה עומד על 1.85, הפסד של הצהובים עד ארבע נקודות ומטה או ניצחון, יניב למהמרים יחס של פי 1.75.

שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

ביורוקאפ, משחק צמרת מסקרן בין הפועל ירושלים ללובליאנה. האדומים מהבירה במקום הראשון ופה גם הווינר חושב שיהיה צמוד. יונתן אלון וחניכיו זכו ליחס של פי 1.80 לניצחון מעל לשתי נקודות. ניצחון בנקודה או הפסד בכל הפרש זכה ליחס פי 1.80. למתפרעים, אם תהמרו על ניצחון של הירושלמים בדיוק בשתי נקודות, תזכו ליחס נאה של פי 9.00.

נעבור לכדורגל. בספרד, ברצלונה תפתח את דרכה בגביע המלך במטרה לשמור על התואר ותפגוש את גוודלחרה ב-32 האחרונות. הקבוצה של האנזי פליק כמובן פייבוריטית ברורה וניצחון שלה במחצית זכה ליחס של פי 1.25, הפסד במחצית ל-10.50 גדול ואילו תיקו בסוף 45 הדקות הראשונות זכה ליחס של פי 2.90.

שחקני ברצלונה חוגגים את המהפך (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים את המהפך (IMAGO)
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
