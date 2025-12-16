הפועל פייבוריטית ב-Winner מול הכוכב האדום

ערב של כדורסל גדול מצפה לנו היום (שלישי) ובמיוחד לקבוצות הישראליות, כאשר גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב וגם הפועל ירושלים, משחקות. במוקד, האדומים של דימיטריס איטודיס חוזרים לארח בארץ במפגש מול הכוכב האדום, הצהובים מול דובאי והקבוצה מהבירה מול לובליאנה. בנוסף, בכדורגל, ברצלונה תפגוש בגביע המלך את גוודלחרה.

נתחיל עם הפועל ת”א. החבורה של איטודיס מגיעה לפתיחה של השבוע הכפול ומחפשת לשמור על הפסגה. האדומים פייבוריטית עם יחס של פי 1.80 לניצחון של 7 נקודות ומעלה, כשהיחס לניצחון שלה ב-6 נקודות ומתחת או הפסד שלה, גם כן פי 1.80.

עבור מכבי תל אביב דווקא היחסים שונים והיא לא הפייבוריטית. החבורה של עודד קטש תפגוש את דובאי, כאשר היא קיבלה את הפלוס, כשהיחס להפסד שלהם בחמש נקודות ומעלה עומד על 1.85, הפסד של הצהובים עד ארבע נקודות ומטה או ניצחון, יניב למהמרים יחס של פי 1.75.

שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

ביורוקאפ, משחק צמרת מסקרן בין הפועל ירושלים ללובליאנה. האדומים מהבירה במקום הראשון ופה גם הווינר חושב שיהיה צמוד. יונתן אלון וחניכיו זכו ליחס של פי 1.80 לניצחון מעל לשתי נקודות. ניצחון בנקודה או הפסד בכל הפרש זכה ליחס פי 1.80. למתפרעים, אם תהמרו על ניצחון של הירושלמים בדיוק בשתי נקודות, תזכו ליחס נאה של פי 9.00.

נעבור לכדורגל. בספרד, ברצלונה תפתח את דרכה בגביע המלך במטרה לשמור על התואר ותפגוש את גוודלחרה ב-32 האחרונות. הקבוצה של האנזי פליק כמובן פייבוריטית ברורה וניצחון שלה במחצית זכה ליחס של פי 1.25, הפסד במחצית ל-10.50 גדול ואילו תיקו בסוף 45 הדקות הראשונות זכה ליחס של פי 2.90.