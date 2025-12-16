שון דאוסון כשיר למשחק של הרצליה מול טנריפה

בני הרצליה תעלה הערב (19:30) למשחקה האחרון במסגרת ליגת האלופות של פיב״א כשתארח למשחק בית באופבה שבצ׳כיה את טנריפה. הרצליה מגיעה למשחק עם רצף של חמישה ניצחונות בליגת העל ושישה ניצחונות משבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות.

שון דאוסון שיצא מהמשחק מול הפועל ירושלים לאחר שבע דקות, בשל רגישות שחש בהמסטרינג, כשיר ונרשם בסגל הרצליה, עבורה זהו משחק פרידה מההיכל באופבה ומהקהל הצ׳כי המקומי שהגיע לתמוך בקבוצה. גם שגריר ישראל בצ׳כיה, אמיר ויסברוד, יגיע למשחק וידליק עם השחקנים את החנוכיה לאחר המשחק.

המאמן יהוא אורלנד אמר לקראת המשחק: “אנחנו מרוצים מהכדורסל ומהתוצאות שלנו בשבועות האחרונים ורוצים להמשיך את המומנטום גם מול טנריפה. אמנם איבדנו את הסיכוי להעפיל לשלב הבא, אבל אנחנו רואים במשחק הזה הזדמנות טובה להתחרות מול יריבה ברמה גבוהה ולהמשיך את ההתקדמות שאנחנו עושים”.

יהוא אורלנד (רועי כפיר)

בשלישי שעבר גברה הרצליה על טופאש בורסה בנקודה (81:82), מה שלא הספיק לה לשמור על סיכוי להעפיל לשלב הבא, שכן היא הייתה צריכה ניצחון בחמש נקודות לפחות. בליגת העל ניצחה הרצליה בשבת את הפועל ירושלים 80:95.

טנריפה מדורגת חמישית בליגה הספרדית עם מאזן 3:7 ובשבת האחרונה ניצחה את בראוגן 96:108. במחזור הקודם של ה-BCL הפסידו הספרדים בביתם לטרפאני האיטלקית, 83:80, במה שהיה הפסד הבית הראשון שלהם לאחר 31 ניצחונות בית רצופים במפעל, אך בשל ההפרש בו הסתיים המשחק היא כבר הבטיחה שתסיים ראשונה את הבית.