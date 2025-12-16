יום שלישי, 16.12.2025 שעה 10:12
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
9423-4695ריטאס וילנה1
7379-3855לגיה ורשה2
7424-4145היידלברג3
7412-3705פרומיתאס4
 בית 2 
9401-4435אלבה ברלין1
9429-4425שאלון2
6449-4285נימבורק3
6438-4045סבאח באקו4
 בית 3 
10368-4425חובנטוד בדאלונה1
8435-4525שולה2
7438-4395הפועל חולון3
5450-3585בורסאספור4
 בית 4 
9376-4305טנריפה1
8417-4285טראפני שארק2
7415-3925טופאש בורסה3
6457-4155בני הרצליה4
 בית 5 
9409-4525גלאטסראיי1
8375-3905וירצבורג2
7429-4245טרייסטה3
6440-3875איגוקאה4
 בית 6 
10351-4255א.א.ק. אתונה1
7370-3715סולנוקי אולאי2
7398-3765לוויצה פטריוטי3
6395-3425ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
10351-4605מלאגה1
8428-4085מרסין2
7404-3775קרדיצה3
5472-4105אוסטנד4
 בית 8 
10362-4315גראן קנאריה1
8386-4085סובוטיקה ספרטק2
6399-4085לה מאן3
6466-3665בנפיקה ליסבון4

שון דאוסון כשיר למשחק של הרצליה מול טנריפה

הקבוצה של יהוא אורלנד, שאיבדה כבר סיכוי להעפיל לשלב הבא, תיפרד מליגת האלופות ב-19:30. המאמן: "הזדמנות טובה להתחרות מול יריבה ברמה גבוהה"

|
שון דאוסון מול רומן סורקין (רועי כפיר)
שון דאוסון מול רומן סורקין (רועי כפיר)

בני הרצליה תעלה הערב (19:30) למשחקה האחרון במסגרת ליגת האלופות של פיב״א כשתארח למשחק בית באופבה שבצ׳כיה את טנריפה. הרצליה מגיעה למשחק עם רצף של חמישה ניצחונות בליגת העל ושישה ניצחונות משבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. 

שון דאוסון שיצא מהמשחק מול הפועל ירושלים לאחר שבע דקות, בשל רגישות שחש בהמסטרינג, כשיר ונרשם בסגל הרצליה, עבורה זהו משחק פרידה מההיכל באופבה ומהקהל הצ׳כי המקומי שהגיע לתמוך בקבוצה. גם שגריר ישראל בצ׳כיה, אמיר ויסברוד, יגיע למשחק וידליק עם השחקנים את החנוכיה לאחר המשחק. 

המאמן יהוא אורלנד אמר לקראת המשחק: “אנחנו מרוצים מהכדורסל ומהתוצאות שלנו בשבועות האחרונים ורוצים להמשיך את המומנטום גם מול טנריפה. אמנם איבדנו את הסיכוי להעפיל לשלב הבא, אבל אנחנו רואים במשחק הזה הזדמנות טובה להתחרות מול יריבה ברמה גבוהה ולהמשיך את ההתקדמות שאנחנו עושים”.

יהוא אורלנד (רועי כפיר)יהוא אורלנד (רועי כפיר)

בשלישי שעבר גברה הרצליה על טופאש בורסה בנקודה (81:82), מה שלא הספיק לה לשמור על סיכוי להעפיל לשלב הבא, שכן היא הייתה צריכה ניצחון בחמש נקודות לפחות. בליגת העל ניצחה הרצליה בשבת את הפועל ירושלים 80:95.

טנריפה מדורגת חמישית בליגה הספרדית עם מאזן 3:7 ובשבת האחרונה ניצחה את בראוגן 96:108. במחזור הקודם של ה-BCL הפסידו הספרדים בביתם לטרפאני האיטלקית, 83:80,  במה שהיה הפסד הבית הראשון שלהם לאחר 31 ניצחונות בית רצופים במפעל,  אך בשל ההפרש בו הסתיים המשחק היא כבר הבטיחה שתסיים ראשונה את הבית.

/* LAST / NEXT ROUNDs */